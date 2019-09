Portonovo decide el primer campeón

Partido grande en Portonovo, el Ourense CF se cita con el Compostela. En juego, desde las ocho, el título autonómico de la Copa Federación, que además de la foto para la posteridad y las cervezas posteriores lleva consigo un cheque de tres mil euros. Eso de forma inmediata. Porque a largo plazo, el que gane entrará en la fase nacional de la competición, en los octavos de final, con la posibilidad, si alcanza las semifinales, de participar en la Copa del Rey de esta misma temporada. Todo un caramelo.

No sale de una y se mete en otra. "En diez días habremos jugado contra los tres principales candidatos al título de la Tercera" (Bergantiños, Fabril y ahora Compostela), subraya Fran Justo, el entrenador blanquinegro. Y en el horizonte, de nuevo en la liga, el domingo desde las siete en O Couto, aparece otro exSegunda B, el Rápido de Bouzas.

El Ourense CF llega a la cita pontevedresa sin Murilo, Manu Mariña ni Pancho Cotos, bajas habituales en los últimos tiempos. Justo adelanta minutos para los que no jugaron el domingo en Abegondo porque "tenemos que repartir a la gente", cuatro o cinco cambios que no quieren decir que renuncie al título: "Una final a nivel gallego no se juega todos los días, a por ella vamos, a competir lo mejor posible."

Caprichos del calendario, el segundo de la temporada pasada, el filial del Deportivo, ahora el Compostela... "Son rivales muy fuertes que nos vienen muy bien para saber qué nivel puede dar el equipo", subraya Justo, que no esconde sin embargo que "supone un desgaste muy grande".

El Compostela ha empezado la liga como un tiro, dos partidos, dos victorias; siete goles a favor y sólo uno en contra. Justo detalla que "me parece un equipazo, un candidato al título, por todo. Mantiene al entrenador, que tiene una idea muy clara de lo que quiere. Es un equipo que te somete muchísimo a través del balón y que arriba son muy rápidos. Tienen una gran plantilla, de un nivel muy alto. El que cometa menos errores tendrá mucho ganado", adelanta.

Atrás queda aquella tanda de penaltis bajo el agua en Espiñedo, tres partidos en una semana esperan al Ourense CF. "Por supuesto que nos interesa esta competición, si no no nos habríamos inscrito. Vamos a pelear la final, eso sí, sin perder de vista el partido de liga del domingo contra el Rápido", detalla Fran Justo, que ve al equipo "lejos de su mejor nivel pero acercándose poco a poco, en el camino correcto. Cada semana que pasa vamos mejorando", finaliza.