De ir con la L a ganar el bronce

Por la puerta grande salió el Ourense de Linares, donde se midió a lo mejor del ajedrez nacional. Llegaba con la L en la espalda de equipo debutante, se marchó subido en el podio, con el bronce en el cuello. Porque de la permanencia ya ni hablamos, la sellaron los ourensanos con varias jornadas de antelación. "Íbamos a Linares a rezar y de pronto nos vimos ahí, peleando las medallas con los galácticos", relata, ya de vuelta, Elías González, alma máter del club.

En la localidad jienense se dieron cita los ocho mejores equipos de España. Entre ellos los ourensanos, prácticamente con los mismos jugadores que habían conseguido el ascenso. "Llegamos allí con un objetivo muy humilde, la permanencia (bajaban los dos últimos). El Xadrez Ourense es un club joven, nació en el año 2003, un club modesto de una ciudad mediana tirando a pequeña. Allí estaban los que ascendieron excepto Andersen, que entró por el portugués Viterbo. Conseguimos pronto el objetivo y poco a poco el equipo se fue creciendo", recuerda

Una decena de deportistas formaron la representación ourensana. Frente a los tableros en Linares estuvieron Iván Salgado, Mads Andersen, David Gómez, Adrián Gómez, André Ventura, David Tabares y Yudania Hernández, además de dos reservas, Óscar Salgado y Elías González, y un directivo, Héctor Gómez.

Realmente, ¿quedó muy lejos el primer puesto? "Pues no tanto, hubo muy poca diferencia entre los dos mejores y nosotros. Esto nos hace estar muy ilusionados de cara al año que viene, esta experiencia nos ha servido para comprobar que nadie se come a nadie", relata González, que remarca que "tenemos un equipo muy joven y ésa fue la clave de nuestro buen desempeño. Porque tiene mucha energía. Es gente que va para arriba, está ante el futuro perfecto".

"Qué nadie nos despierte", recalca González, hemos sabido golear a los de abajo, ganar a los del medio y ver que los de arriba no son un imposible. Ya me dijo Iván (Salgado) al terminar, 'para el año no se toca el equipo'. Y no lo vamos a hacer, lo tenemos para dos o tres al menos", apunta.

Rivadavia a finales de mes será la próxima cita del Xadrez Ourense, una cita mucho más sosegada que la de Linares. A nivel individual, Salgado competirá con la selección española en octubre en la Eurocopa de naciones, en Georgia. "No dejemos de lado que media selección rusa que competirá en el Europeo estaba en el Paterna jugando contra nosotros hasta el domingo, parecían animales mitológicos", concluye.