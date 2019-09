Baño de bonce en Linares

El Xadrez Ourense presentó sus reales en Linares. Los ajedrecistas del conjunto ourensano, que debutaban entre los ocho mejores equipos españoles, se marcharon de la localidad jienense, de la liga nacional de clubes de Primera división, con un bronce en el bolsillo, después de haber estado peleando la plata durante más de cuatro horas la última jornada.

Tras cuatro victorias, ante los cántabros del Solvay (5-1), el Oviedo (5-1), Oromana Schneider andaluz (4,5 a 1,5) y ante el madrileño Atocha (4,5 a 1,5), a las que se sumó un empate en la jornada inaugural ante el Barberá de Barcelona (3-3), y una única derrota por la mínima ante el poderoso Silla-Bosch de Valencia, el Xadrez Ourense llegó a la última ronda con posibilidades remotas incluso de título.

Todo pasaba por el enfrentamiento ante el sexteto del Paterna, el número uno del ránking, escuadra capitaneada por el número uno del ajedrez español en la última década, Paco Vallejo, y los rusos Alekseenko y Sarana.

El título era una utopía, porque el Silla Bosch partía como claro favorito ante el Barberá. No falló. Pero el subcampeonato estaba a mano, había que superar el escollo deL Paterna, que llegaba a la cita sólo un punto por delante. El empate no fue suficiente, no había plata pero el bronce era algo con lo que no se contaba ni en los mejores sueños. Yudania Hernández ganó e hicieron tablas Salgado, Andersen, Ventura y David Gómez.