Un campo nuevo para Vilar de Astrés

El campo de fútbol de Vilar de Astrés cambiará pronto de cara. Porque ayer fueron aprobados los expedientes de contratación para la ejecución de las gradas y de los vestuarios, a los que se sumará la colocación del césped sintético. El plazo de presentación de ofertas de las empresas licitadoras interesadas se iniciará en los próximos días.

Mario Guede, concejal de deportes y presidente del consejo municipal de deportes, detalló que los trámites administrativos para acometer la obra vienen de largo, en concreto desde el mes de junio de 2018. Guede, que aseguró que para sacar el proyecto adelante fue determinante la implicación de la asociación de vecinos y de los propietarios de los terrenos necesarios para la ampliación, añadió que la obra que se va a acometer supone un reflejo de la apuesta clarar por la mejora de las dotaciones deportivas municipales del gobierno municipal.

Este proyecto de Vilar de Astrés, cuya redacción fue financiada por la Federación gallega de fútbol con un importe de 20.000 euros, supone una inversión de 550.000 e incluye una grada para centenar y medio de aficionados, nuevos vestuarios, humanización de la parcela e instalación de un césped sintético de última generación con certificado FIFA, el mismo que el colocado anteriormente en los campos de Oira y Os Remedios.

El campo de fútbol de Vilar de Astrés tiene conexión con el centro urbano por transporte público, lo que hará posible que chicos de todas la ciudad puedan hacer uso de la instalación, además de suponer una respuesta a las demandas del tejido asociativo.

Junto a este proyecto fundamental para las instalaciones deportivas ourensanas se suma la renovación de la cubierta del polideportivo del Campo da Feira, que supondrá un gasto de 120.000 euros, obra que paliará los problemas de aislamiento término existentes en esta instalación, atendendo así a la petición de todos aquellos de realizan allí sus entrenamientos en deportes como la gimnasia.

"Sempre tivemos claro que a mellora das dotacións e instalacións deportivas da nosa cidade era un eixo primordial da nosa xestión, e así o amosamos no anterior mandato e seguiremos amosándoo no presente e no futuro", remachó Guede, trabajo materializado en la reforma del anexo de Os Remedios, la reforma intregral de todo el pabellón, la nueva pista cubierta de atletismo, una de las mejores de Europa, así como la sustitución del césped de Oira y Os Remedios.