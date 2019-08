Un equipo despierto en Paiosaco

Todos menos Rubén Arce, que continúa la recuperación de la grave lesión que sufrió allá por febrero, y el uruguayo Brandon Manuel, que no está inscrito. Con todo el arsenal visita la UD Ourense al Paiosaco, desde las seis, en la primera estación de un camino de 38 partidos.

"Tengo varias dudas para hacer la alineación, y ésa es una buena señal. Muy buena, lo que pretendíamos. El rendimiento en la pretemporada me las genera. Espero acertar", adelanta Fernando Currás, el entrenador de los rojillos, que no desvela "porque ni me acuerdo cuál saqué" si el equipo de salida contra el Atlético B supondrá un punto de partida en el campeonato de liga.

Primeros puntos de la temporada, ¿llegan bien? "En este punto todos hablamos de buenas sensaciones, todos estamos empatados a puntos. Pero yo veo el equipo todos los días y esas buenas sensaciones están fundamentadas, la pretemporada ha ido en la línea que esperábamos. Ya digo, no tengo clara la alineación, ésa es la mejor señal posible, es lo que buscábamos. Nada, empieza lo bueno, la tensión de los puntos, es el momento de demostrar el crecimiento que ha ido llevando el equipo", remarca Currás.

Es la de esta tarde la segunda visita al campo del Paiosaco. La primera no fue bien, un 3-0 encajaron los ourensanos. "Ese resultado es reciente, con lo que es verdad que vamos avisados. Les vinimos bien, a partir de ahí sumaron muchos puntos. Eso fue la temporada pasada, ahora empieza otra. Pero sí, sabemos lo que nos vamos a encontrar, también que ellos acaban de igualar contra el Compostela en la Copa Federación. No va a ser sencillo ganar allí", revela.

El campo, un rival más. "Es un campo que crea una atmósfera que provoca que si tienes dudas o andas despistado lo pases mal. La gente aprieta, mucho. Bien, tenemos que estar despiertos, enteros, igualar la intensidad con la que ellos van a jugar y mostrar nuestras virtudes", subraya Currás, que añade que "el partido lo tenemos bien preparado, pero falta lo más importante, llevar a cabo todo lo que hemos previsto, sabiendo que antes de cada partido ganan los dos equipos".

El partido imaginado

¿Qué partido es el que se ha imaginado? "El de un Paiosaco que es inferior a nosotros, que nos llevamos los puntos. Pero sabiendo que para ganarlo vamos a tener que hacer muchas cosas bien, espero que los jugadores quieran hacer esas cosas que hemos preparado. Espero un partido que sepamos disputarlo, que tengamos buena disposición, que repartamos bien el campo, espero un equipo agresivo con balón y sin balón y sobre todo un equipo muy despierto", avanza el entrenador, que remacha: "soy optimista porque así me lo hacen ver los futbolistas".

El curso 19-20 en la Tercera galega se inició con los partidos entre Alondras y Compostela, dos que disputaron el play off de ascenso la temporada pasada, y el Racing Vilalbés-As Pontes. Los santiagueses mostraron todo su potencial desde la primera jornada, con un 1-4 inapelable después de haber llegado ya en ventaja al descanso, 0-1. Brais Abelenda encarriló a los cinco minutos de juego un partido que dejaron sentenciado los santiagueses con dos goles en dos minutos, los de Gabri Palmás y Miki. Con todo resuelto recortó Mauro y repitió Miki ya en la prolongación.

En Vilalba no hubo goles, reparto de puntos en un partido gris.

Continuará este domingo con un derbi ourensano y un partido atractivo en el campo de O Couto. En concreto, Arenteiro y Barco se medirán desde las seis en Espiñedo, quedando para las siete la visita del Bergantiños al Ourense CF.