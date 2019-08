Brandon se queda en casa; Tiago Rodríguez está pendiente

El lateral derecho uruguayo Brandon Manuel no viajará hasta la localidad coruñesa, entre otras cosas porque no está inscrito. "No tiene mala pinta, tiene buen nivel. Pero tenemos que seguir viéndolo porque al fin y al cabo sólo ha hecho dos entrenamientos. No debe ser una cosa (su fichaje o no) que se prolongue demasiado en el tiempo", relata Currás, que cifra "en un cincuenta por ciento" las posibilidades de que Brandon se quede.

Otro nombre ha salido a la palesta, el de Tiago Rodríguez, medio centro canterano del Celta. "Es un jugador que nos interesa, de hecho es algo que estaba cerrado el miércoles pasado. Pero por unas cosas u otras se ha liado y no tenemos muy claro si vendrá el lunes, el martes o el miércoles. No está hecho todavía", apunta Currás.