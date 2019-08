Esprint final de la UD Ourense antes de la esperada liga

La UD Ourense afronta esta tarde en el campo A Pinguela (Monforte de Lemos) su último amistoso de la pretemporada, en formato triangular. Los oponentes a los que se medirá serán el Club Lemos y la UDC Barbadás, ambos equipos de Preferente.

El torneo Gonzalo Seguros comenzará a las seis de la tarde con el encuentro entre los de Fernando Currás y el Club Lemos. Los rojillos disputarán el segundo partido dos horas más tarde frente al equipo ourensano de A Valenzá.

El entrenador de la UD Ourense, Fernando Currás, se enfrenta a esta última prueba con las mismas ideas que al principio de la pretemporada. "Llevamos probando cosas desde el inicio y eso es de lo que se trata. Queremos que los futbolistas sigan acumulando minutos e ir perfilando cada vez más el posible once que jugará en Paiosaco", explica.

Hasta el momento, los partidos amistosos que sirvieron de test para la UD Ourense dejaron un buen sabor de boca al técnico rojillo. "Estoy contento con lo que veo. Logicamente hay cosas que tenemos que mejorar pero creo que es preferible que esas ideas de mejora las perciba en estos momentos", concreta Fernando Currás. Lo cierto es que la pretemporada está pensada para registrar y valorar a los futbolistas a nivel individual y al grupo en su conjunto y que cuando sea el momento de empezar a competir el equipo lo haga de la mejor forma posible.

No obstante, a estas alturas la pretemporada "ya empieza a pesar" y las decisiones y los planteamientos, según Fernando Currás, están cada vez más enfocados a la competición que aguarda a la vuelta de la esquina.

Lesiones no muy graves

El entrenador de la UD Ourense también cree que es posible que Marquitos e Iago Blanco se encuentren ya recuperados de sus molestias y puedan disputar minutos esta tarde en A Pinguela. De no ser así, el técnico no tiene "ninguna duda" de que deberían estarlo para jugar en Paiosaco, el próximo día 25. En cuando a la lesión de Ángel Díez, Fernando Currás explica que el portero "ya entrenó con el grupo" y que "es posible que hoy ya tenga minutos, si no hay contratiempos".