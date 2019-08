Los dos clubs continúan colaborando

La llegada de Dacoba y Sebas al Barbadás es el resultado del convenio de colaboración firmado entre los rojillos y la UD Barbadás. "El objetivo final de este acuerdo es que el Barbadás sea un equipo referente en cuanto a jugadores sub23", explica el técnico Agustín Ruiz. El entrenador valora positivamente esta acción y cabe recordar que él mismo ha jugado toda su vida en el Ourense y el año pasado entrenó a la UD Ourense.

El acuerdo establece que los jugadores rojillos que finalicen su formación en la etapa juvenil pueden seguir jugando y mejorando en el Barbadás, en el caso de no tener hueco en el primer equipo. Ahora bien, Agustín Ruiz quiere destacar que "no se trata de un regalo" para no tener que escuchar afirmaciones del tipo " ya que en la UD Ourense no juego, me voy al Barbadás porque ahí si que voy a hacerlo". "Van a jugar siempre y cuando tengan condiciones y ganas de continuar creciendo", precisa. El convenio se firmó por un plazo de un año, pero la idea de ambos clubes es prorrogarlo en el tiempo si todo funciona según lo previsto.