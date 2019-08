Laias, centro de operaciones del Atlético B

Una vez pase el triangular en Xinzo, sin tiempo casi para prepararlo, la UD Ourense afrontará, el martes, la visita del filial del Atlético de Madrid, el que podría considerarse toro gordo de la pretemporada junto con el de presentación contra la Ponferradina.

Currás no esconde que la cita contra los rojiblancos se antoja palabras mayores. "Las categorías están por algo, el nivel del Atlético está cerca del de la Ponferradina, si no por encima. Es el filial de uno de los grandes de Europa, tiene lo mejor de lo mejor y me consta que apuestan fuerte por él, muchos de sus futbolistas estarán entre la élite dentro de un periodo no demasiado largo de tiempo. Es un partido bonito para los jugadores, para nosotros y también para los aficionados, para todos".

Ese Atlético de Madrid B esperará el partido desde el lunes en el balneario de Laias. El campo del Barbantes será su lugar de trabajo.

Majadahonda los primeros días y Los Ángeles de San Rafael durante dos semanas han sido el centro de operaciones de los rojiblancos, bajo la batuta de Nacho Fernández, ayudante de Bordalás en el Getafe, que reemplaza a otro Fernández, Óscar.

El lunes 15 de julio arrancaron los madrileños. El carrusel de amistosos incluye los partidos contra Ávila y Valladolid B aún en julio, y ya en agosto frente a Talavera, Extremadura y un triangular junto al filial del Sevilla y el San Fernando gaditano. Los peques del Atlético cerrarán los partidos recibiendo al segundo equipo del Leganés.