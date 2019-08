Mina se pierde el arranque liguero

Santi Mina se perderá el esperado estreno liguero del Celta ante el Real Madrid en Balaídos. El delantero, uno de los nombres propios del verano tras su regreso al club en el que se formó, será una de las grandes ausencias del choque. La resonancia magnética realizada ayer confirmó lo que se intuía desde el primer momento y es que sufre un esguince de tobillo de grado II que le obligará a estar unas tres semanas de baja.

Las pruebas confirmaron que la ausencia de Mina de los terrenos de juego solo alcanzará hasta final de mes porque se descartó lesiones más graves o fracturas. De este modo, el canterano se perderá los dos primeros partidos de Liga, que enfrentarán al Celta en Balaídos contra el Real Madrid y contra el Valencia. La idea del cuerpo técnico del equipo vigués es que esté a disposición de Fran Escribá de cara a la tercera jornada en la que el Celta visitará al Sevilla en el Sánchez Pizjuán (en principio el viernes 30 de agosto).

La ausencia de Santi Mina es un capítulo más de la complicada pretemporada que a nivel físico está teniendo el Celta y que ha llenado su enfermería de futbolistas mucho antes de que la temporada se ponga en marcha. Un contratiempo evidente con el que Escribá ha tenido y tendrá que lidiar. De hecho, para el encuentro ante el Real Madrid en Balaídos del 17 de agosto el Celta ya tiene seguras las bajas de Santi Mina y de David Juncá; las más que probables de Okay y de Sergio Alvarez y en principio parece que solo Hugo Mallo es recuperable. Un arranque algo complicado de temporada.

sergio Álvarez

El portero sufrió una rotura fibrilar en el recto anterior de su pierna derecha el pasado 27 de julio. El periodo de recuperación es de unas tres semanas con lo que llegaría muy justo al encuentro contra el Real Madrid de la primera jornada. Es de lo que podría cumplir los plazos de forma muy justa, aunque lo normal es que el cuerpo técnico y los médicos esperen a la semana siguiente para que entre en la convocatoria. Por el momento sigue haciendo entrenamiento individual en A Madroa.

okay

Un caso delicado el del turco, pieza esencial en el equipo vigués y que va a iniciar la temporada lastrado por una lesión que se produjo a final de la pasada campaña con su selección. Okay sufre una rotura parcial ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha. Aunque no es tan grave como puede resultar a simple vista, lo cierto es que han pasado más de dos meses desde que se produjo (el 30 de mayo) y aún está haciendo un entrenamiento limitado con el grupo. El propio Escribá había advertido hace pocos días que por la fisonomía de Okay es de la clase de futbolistas que además sufren para coger la forma. Teniendo en cuenta que apenas ha hecho pretemporada su ausencia en el encuentro de la primera jornada puede darse por segura. La idea en el seno del cuerpo médico es que a partir de la próxima semana el turco empiece a entrenar con normalidad con el resto de sus compañeros

hugo mallo

Es posiblemente el caso más optimista de los que ahora mismo hay en la enfermería del Celta. El lateral derecho del equipo vigués sufre un edema en el recto anterior muslo derecho con mínima lesión fibrilar (grado I). En principio se le habían dado unas tres semanas de baja con lo que sí estaría en los tiempos para enfrentarse al Real Madrid en el primer partido de Liga. La lesión se la produjo el 23 de julio y el futbolista de Marín lleva desde hace días realizando entrenamiento individualizado. Lo normal es que llegue en hora para acompañar al Celta en el arranque liguero.

david juncá

El último en añadirse a la lista de damnificados por la pretemporada. El lateral zurdo cayó en el mismo encuentro que Mina jugado el pasado martes en Melgaço frente al Tenerife. Juncá sufrió una subluxación en el hombro derecho que le tendrá fuera de los terrenos de juego entre tres y cuatro semanas. Se convierte así en uno de los ausentes seguros del duelo ante el equipo de Zidane. Lo normal es que no pueda jugar hasta que pase el primer parón de la Liga a causa de los compromisos internacionales de la selección española a comienzos de septiembre.