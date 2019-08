El Sala Ourense entra en escena. A las nueve y media de la noche, en el polideportivo de Oira, el conjunto presidido por Víctor Sousa dará las primeras carreras y patadas de la pretemporada. Pocas son las novedades, aunque algunas llamativas. Kike García continúa como entrenador, labor en la que estará ayudado por Rubén Tizón, que cambia la cancha por el banquillo. Tampoco sigue el guardameta Guede y a cambio llegan tres jugadores, Gustavo desde Vigo y Ángel y Dani desde Carballiño. Todo para completar una plantilla cien por cien autóctona que se presentará el día 24.

El Sala Ourense aparca las vacaciones. El polideportivo de Oira espera a los de Kike García, a las nueve y media de la noche, en lo que será el inicio de la pretemporada. Lejos todavía queda el primer partido de liga, en Pontevedra el 14 de septiembre; bastante más cerca aparece programada la presentación del equipo ante los aficionados, el sábado 24 desde las siete frente al Talleres ABC de Vigo, en la que será primera edición del trofeo Nissan, uno de los patrocinadores del club. Un club que estrena presidente a todos los efectos, en la figura de Víctor Sousa.

Tercera temporada en la Segunda B del fútbol sala nacional del conjunto ourensano, que durante la preparación alternará los pabellones de Oira y Os Remedios. Continuidad, consolidación y crecimiento. Son los tres pilares sobre los que se asienta el proyecto, con una plantilla que apenas ha sido retocada. Únicamente dos bajas, el guardameta Guede y Rubén Tizón, que pasa a ser segundo entrenador. Para compensarlas, tres altas, Gustavo, el ala Ángel y el portero Dani, el primero llega desde Vigo, los otros dos desde Carballiño. Todo para completar una plantilla de catorce jugadores formada íntegramente por jugadores ourensanos, de la capital y la provincia, un club cien por cien autóctono. Los resultados, a partir del mes de septiembre.

Liga pero también Copa Galicia. El Sala Ourense iniciará la competición autonómica el martes 27 en el pabellón Paco Chao de Carballiño, a las nueve y media de la noche. De continuar adelante, los de García recibirán en Os Remedios al Tres Cuñados valdeorrés. Antes de finalizar el mes, el sábado 31, los ourensanos viajarán hasta Portugal para formar parte de un torneo triangular.

La cantera. Fer, Óscar y Hugo alternarán la primera plantilla con el filial. Son las consideradas joyas de la corona, la Santísima Trinidad del conjunto ourensano. Una plantilla de catorce futbolistas que conforman los guardametas Toki, Dani y Brais, los ala cierre Raúl, Bermejo y Arturo, los ala Ángel, Gus, Igor y Adri, los ala pívot Martín, Edgar y Dani Gato y Alli, que ocupará la posición universal.

Una liga diferente. La seguirán componiendo dieciséis equipos, pero serán cuatro, y no tres, los que perderán la categoría. Además, el play off de ascenso no lo jugará únicamente el primer clasificado, lo disputarán los cuatro mejores, a la vez que a la Copa del Rey accederán los cinco primeros, dos más que en el curso precedente.

"Estamos muy ilusionados, queremos seguir dando pasos que nos permitan la consolidación del club. El nuevo formato hace la competición más atractiva, por arriba y por abajo. La plantilla apenas ha sufrido variaciones, se han ido dos jugadores y han llegado tres que la rejuvenecen, otro de los objetivos", detalla Sousa, que remacha: "La permanencia es a lo que aspiramos, otra cosa es que no renunciemos a meter la cabecita en la Copa. El año pasado acabamos cuartos la primera vuelta, así que...".