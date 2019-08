Nuria y Erika buscan un bronce

Las jugadoras del Sousas Oira Praia Nuria Bouza y Erika Kliokmanaite disputarán este domingo el partido que decidirá la medalla de bronce de los campeonatos de Francia de voley playa, competición que se está desarrollando en la localidad de Portrieux, en la Bretaña.

Nuria y Erika completaron una primera fase inmaculada, en la que dominaron su grupo con una autoridad incontestable, de manera que ganaron los tres partidos que afrontaron, todo ellos ante rivales de gran nivel que son asiduas participantes al circuito francés.

Superada esta primera fase, las jugadoras del conjunto ourensano sacaron también adelante el cruce de cuartos de final, el que da pie o no a la pelea por las medallas. Es por ello que conquistaron el billete para disputar las semifinales, ronda que no pudieron superar al toparse con las actuales campeonas de Francia, las grandes favoritas para la victoria, Laura Longuet y Vendula Haragova, que no dieron opción gracias a su superioridad a la pareja del Volei Praia Milenio Ourense.

La última batalla

De esta manera, Nuria Bouza y Erika Kliokmanaite jugarán este domingo en horario matinal el tercer y cuarto puesto. Ganen o no el bronce, la participación de la pareja del Sousas Oira Praia habrá cumplido con nota su participación en el campeonato de Francia, una de las más exigentes del circuito.

El torneo que están disputando en la Bretaña francesa supone una excelente piedra de toque para la pareja del Sousas Oira Praia con vistas a la cita que tienen programada el próximo fin de semana, cuando tomarán parte en la quinta prueba del circuito Madison Beach Voley Tour, en Tarragona. Allí, en la localidad catalana, Nuria y Erika defenderán el título de campeonas que conquistaron en la edición de 2018.