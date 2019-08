El Rosalía en marcha

En marcha está ya el Rosalía. El campo Monte da Aira de Velle fue el escenario de los primeros pasos de un club que espera consolidarse en la categoría e ir creciendo poco a poco. Al frente de las operaciones deportivas, Iván Canal, un entrenador treinteañero con una más que notable preparación que espera repetir al menos la octava posición de la temporada pasada en la Segunda autonómica. "Que mejoren las futbolistas, que aprendan lo máximo posible" son los deberes que se pone el técnico, que afronta la primera experiencia en el banquillo de un equipo femenino.

El Rosalía echó a andar en el campo Monte da Aira de Velle. Conocerse, charlar sobre lo que será la temporada y un entrenamiento de una hora fue el plato que le sirvió a las futbolistas el nuevo entrenador, Iván Canal, de 35 años. Junto a él, gran parte del bloque de la temporada pasada al que se añaden Noa Fernández, Noa Fírvida y María Feijóo.

Canal, que se considera "un entrenador cercano a los jugadores y a la vez muy exigente, un entrenador que es amateur pero se lo toma como un profesional", afronta la que será primera experiencia al frente del banquillo de un equipo de fútbol femenino. Porque ha trabajado con niñas pequeñas, pero nunca con un equipo sénior.

"Lo que me decantó para coger el equipo es que el Rosalía es un club muy bien organizado, que valora la base. Porque otros hablan mucho de la cantera pero todo se queda ahí, en hablar. Eso y que me gusta mucho el fútbol y me gusta mucho entrenar", detalla.

La carrera

Tres años como segundo entrenador y preparador físico en el Moreiras, con un ascenso a Segunda Galicia; dos campañas en la base de la UD Ourense, en el benjamín A y el alevín B; dos cursos en el Peroxa, con el salto a Primera; y una última etapa en Seixalbo, primero en los juveniles y más tarde en el primer equipo, con un nuevo ascenso, es el bagaje de una carrera en los banquillos que apenas llega a la decena de años. "No son muchos, es verdad, pero sin embargo han sido seguidos, en ese sentido no he parado", remarca Canal, que no contempla este paso por el Rosalía como algo pasajero pero tampoco que signifique hacer carrera como entrenador de equipos femeninos. " Yo estoy metido en el fútbol por afición, no me planteo entrenar ni en Primera ni en Segunda ni en Tercera. Yo ya tengo mi trabajo. Entreno porque me gusta el fútbol y porque me gusta mucho entrenar. El fútbol femenino es un mundo que desconozco, aunque no soy ajeno al auge que está experimentando, ese crecimiento es algo que todos tenemos muy presente", observa Canal, un entrenador que valora sobremanera "tanto la disciplina como el esfuerzo".

Apenas ha empezado, pero ¿es muy diferente entrenar a chicos que a chicas? "Es distinto, quizá con ellas haya que tener más paciencia y ser más dialogante porque los caracteres no son los mismos".

Objetivos

La permanencia es el objetivo con el que la Escuela de fútbol femenino Rosalía afronta la temporada. "Lo cierto es que no me han marcado objetivos, ni permanencia ni ningún otro. El reto principal es conseguir que las jugadoras aprendan lo máximo posible, que mejoren. Luego, a nivel de resultados, vamos a buscar acabar entre los ocho primeros, lo que consiguió el equipo la temporada pasada. Mirar para arriba nunca va a ser un problema", finaliza Iván Canal.