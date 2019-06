Aprobado general para el Campus

Las competiciones deportivas ya finalizaron y es tiempo para que los equipos, los jugadores y los integrantes del cuerpo técnico hagan balance y en algunos casos recojan los frutos a todo lo que habían planificado para la temporada 18-19.

Por los resultados conseguidos en las diferentes competiciones pero sobre todo por el esfuerzo, los equipos federados del campus de Ourense fueron reconocidos ayer en un acto en el que recibieron una placa de homenaje de manos del rector de la universidad de Vigo, Manuel Reigosa,

"Parabéns polo voso traballo e desexarvos que a tempada seguinte teñamos os mesmos éxitos ou mellores. Pero non vos imos demandar eses éxitos. O que vos imos demandar é que sexades bos deportistas, bos competidores, que vos sigades esforzando", remarcó Manuel Reigosa durante la recepción a los deportistas.

El rector recalcó asimismo como "o éxito para nós é o éxito do esforzo, do adestramento, o éxito de ser competidores fieis ao espírito do deporte e da universidade de Vigo".

Apoyando estas palabras, Alfonso Mandado, director del área de benestar, saúde y deporte de la universidade de Vigo, quiso trasladar a los deportistas presentes en el acto en Ourense "o noso agradecemento por representar á universidade de Vigo e ao campus de Ourense". Al margen de los éxitos obtenidos, Alfonso Mandado, que recordó los convenios suscritos este año por la universidad con los diferentes clubes, señaló la importancia de que los diferentes equipos del campus de Ourense sean "bos representes da universidade e dos seus valores", así como que contribuyan a su promoción.

Asimismo, Esther de Blas, vicerrectora del campus de Ourense, hizo hincapié durante el acto como esta temporeda en el campus de Ourense "contamos con preto de 150 licencias federadas en catro modalidades deportivas, como son baloncesto, rugby, tenis e xadrez, que participaron nas ligas das correspondentes federacións, representándonos pola xeografía española e galega e contando en todas modalidades con participación feminina e masculina".

La vicerrectora quiso agradecer a la sección federada de baloncesto universitario Campus Ourense, al club Xadrez Ourense universitario, al club deportivo Tenis Dereito-Empresariais y al Campus Universitario Ourense Rugby Club "a súa dedicación e esforzo durante a tempada 2018-2019", haciendo extensible este agradecimiento a todos los colaboradores.

Resultados

A la hora de hablar de los resultados conseguidos por los diferentes equipos, durante el acto se recordó la fantástica temporada del de rugby, que pese a partir con el modesto objetivo de la permanencia alcanzó la tercera posición en la división de honor B, lo que le posibilitó disputar los play off de ascenso hacia la división de honor.

No le anduvo a la zaga el equipo masculino sénior, que conquistó la Copa Galicia, en tanto en la categoría femenina, el equipo del Campus Ourense finalizó en la segunda posición la liga regional, jugando los play off de ascenso a la división de honor.