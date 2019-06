Gonzalo García: "Hemos llegado hasta donde hemos podido"

"Hemos llegado hasta donde hemos podido, los cuartos impares han sido buenos excepto unos últimos segundos del primero en los que ha habido una colección de errores. Pero Palma es un rodillo, es un equipo con mucha experiencia y la victoria ha sido justa", resumió Gonzalo García.

"El equipo ha pagado el peaje, le he dicho a los jugadores en el descanso que claro que estábamos jugando mal, pero que lo que se trata aquí es de aprender. Cuando te falta la energía llegas tarde a las jugadas", añadió.

"Me voy muy orgulloso, éramos la cenicienta, no unos llorones. Hemos venido a ganar, con mucha ambición, que nadie piense que nos conformábamos con estar aquí", remarcó García, que no escondió que les había perjudicado tanto descanso desde la eliminatoria contra el Oviedo.

el detalle