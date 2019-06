El Ourense Envialia despide la liga con el salto al tercer puesto como pequeño reto

El Ourense Envialia despide la liga recibiendo al Majadahonda, desde las seis. Son las ourensanas unas de las que entran en un buen número de combinaciones que no se decidirán hasta que acabe la jornada a eso de las ocho. Porque pueden acabar terceras, pero también quintas. Saltarán al tercer cajón del podio si el Atlético, que se juega la liga, gana en Alcorcón, porque nadie se imagina que el Burela vaya a pifiarla en la cancha de un equipo que sólo ha sumado un punto en toda la competición. Bajarán un puesto si el Roldán, que acecha un punto por detrás, conquista el triunfo en A Coruña y las blanquinegras pinchan contra las madrileñas.

"No estaría mal acabar donde estamos ahora", en la cuarta posición, detalla Gonzalo Iglesias, el entrenador de las ourensanas. Idoia es baja por un golpe en la rodilla que se produjo durante el entrenamiento del martes, a la vez que Candela entra en la convocatoria, como las jugadoras del filial Zaide y Vera.

No guarda buen recuerdo del Majadahonda el entrenador ourensano. Más bien todo lo contrario. "Es que son mi bestia negra, con el Poio me dejé en Ourense un ascenso contra ellas. Es un equipo que ha cambiado a mejor, es el único de la liga que el entrenador es una mujer. Han dado un paso adelante en seriedad y en metodología de trabajo. Es un equipo parecido al nuestro, ordenado, que juega mucho con la pívot. Son rocosas, es difícil hacerlas gol. Una de sus mejores jugadoras es ourensana, Andrea Feijóo. Han logrado la permanencia de forma holgada, y eso tiene mérito en una competición tan dura como ésta. Allí no pasamos del empate en uno de los peores partidos nuestros de la temporada", resume Iglesias a la hora de hablar de un equipo que llega a Ourense en la undécima posición.

Iglesias no ve imposible que el Atlético se deje la liga en Alcorcón. "No, porque es un derbi, el Burela sudó mucho para ganar 2-1 muy muy al final. No lo va a tener fácil" el Atlético, concluye.

Dos horas antes, a las cuatro, arranca la eliminatoria por el ascenso entre Cidade de As Burgas y CD Concordia. La vuelta, una semana después en Barcelona.