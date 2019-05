"Tenemos la ambición y el deseo, aunque no contáramos"

El baloncesto se apropia de una hora taurina. A las cinco, mañana, iniciará el Río Ourense Termal la Final a Cuatro de Bilbao. Enfrente, un Palma que apenas ha perdido tres partidos en la segunda vuelta pero que sudó la gota gorda para dejar en la cuneta al Granada en la eliminatoria de cuartos de final, cruce que el COB veía tumbado en el sofá luego de haber enviado a casa al Oviedo en un visto y no visto.

Gonzalo García, el entrenador, desgranó sus sensaciones ante la cita de Bilbao, una Final a Cuatro que él ya vivió en Fuenlabrada hace unos pocos años. "No contábamos en las quinielas pero aquí estamos, somos digamos los invitados pero nos lo hemos ganado, estamos ante algo muy bonito y muy difícil. Tenemos la ambición y el deseo, queremos prolongar un momento que es especial e increíble. Somos la cenicienta, pocos habrían apostado por nosotros, pero tenemos toda la ambición de llegar a la final".

El Ourense se enfrentará al Palma más de dos semanas después de haber jugado el último partido. Algo menos los insulares, que llevaron su serie hasta el final. "Está claro que a los jugadores lo que le gusta de verdad es competir y sí, puede que se haya hecho un poco larga la espera. Pero tenemos enfrente una Final a Cuatro, una experiencia nueva que lleva consigo una cierta ansiedad. La forma no la pierdes porque estés quince días sin jugar, hemos trabajado bien estas dos semanas enteras, hemos recuperado jugadores. A los entrenadores nos gusta quejarnos de lo que no tenemos. No va a ser una excusa".

La primera piedra

La primera piedra en el camino se llama Palma. "Un candidato claro desde el principio, sólo tres derrotas en la segunda vuelta, un equipo muy completo. ¿Favoritos ellos? Depende de la mentalidad, los hay que juegan bien con presión, los hay que juegan mal, los hay que la necesitan... Pero sí, Palma es el favorito, a mitad de la segunda vuelta estaba fuera del play off, supieron responder en un momento muy complicado. Nosotros también hemos sabido manejarla, el día del Araberri nadie habría entendido que no hubiésemos ganado, la eliminatoria contra el Oviedo la decidimos en el primer 'match ball'... Lo normal es que sea un partido muy igualado", adelantó el entrenador bilbaino.

Formato novedoso, ¿mejor que los play off tradicionales a cinco partidos? Responde García de Vitoria: "Es muy atractivo para el aficionado, la tensión es mayor, todo se decide en un partido, no hay posibilidad de error. Para los equipos grandes es peor, para los más pequeños como nosotros es más factible. Lo malo es que los clubes dejan de ingresar unas buenas taquillas. Eso y que si no está Bilbao en la final, el pabellón no va a estar tan abarrotado como si sí está".

Regresa Vidal

Volverá Vidal, con todo lo que eso supone. "Es un jugador muy importante para nosotros, por su experiencia, por su creatividad, por su talento. Es verdad que salimos adelante sin él en un momento muy complicado, pero mejor que esté. No hemos tenido suerte con las lesiones, Watson estuvo fuera siete semanas, Sergio (Rodríguez) seis, Vidal estas dos últimas, las ventanas... Si Vidal no llega en su mejor momento, Masters y Pluta son una garantía", desveló García.

Cerca de medio millar de aficionados arroparán al COB, muchos para el entrenador. "No esperaba tanta gente, la verdad. Estoy sorprendido, muy gratamente, somos de los que más gente va a llevar detrás", finalizó García de Vitoria.