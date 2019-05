El agente de Lobotka niega ofertas del fútbol español

A Stanislav Lobotka le espera un verano parecido al pasado, en el que fue centro de múltiples rumores sobre posibles salidas de Vigo ante supuestas ofertas de distintos clubes europeos. Nada se concretó y el eslovaco completó su segunda temporada en el Celta. La tercera vuelve a estar en el aire, según las palabras de su agente a un medio sevillano ante el posible interés del Betis. " Stan acaba de terminar la temporada con el Celta y está con la selección. Cuando pasen los partidos internacionales me sentaré con él para exponerle las posibilidades y empezar a tomar una decisión", manifestó Branislav Jasurek a Estadio Deportivo.

"No tenemos nada concreto del Betis. Conozco a la gente del Betis, igual que a la del Barcelona, el Valencia o el Sevilla. Saben que soy su agente y no se han dirigido a mí, por lo que no hablaré con Stan de esto. Por supuesto que el Betis es un gran club, que ha hecho muy buen fútbol los últimos años, pero ahora mismo hay más opciones de que Lobotka juegue fuera de España a que lo haga allí", añadió Jasurek.