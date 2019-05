El entrenador de la UD Ourense, Fernando Currás, dijo que "espero que no sea lo que parece, que quede en nada. No es algo agradable, al ser gente conocida se amplific. Si fuese cierto, está claro que no es ni aplaudible ni justificable".

Igualmente, Gonzalo Iglesias, entrenador del Ourense Envialia, recalcó que "para mí todos tienen la presunción de inocencia, las redes sociales ya se han encargado de juzgarle".

manolo codeso