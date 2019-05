Adiós de Espiñeira, Méndez y Kurchankova al Mecalia

El Mecalia Guardés ya ha hecho oficial el nombre de las jugadoras que causan baja para la temporada que viene. Algunas ya eran de sobra conocidas como las de la capitana Estela Doiro y la portera Estela Carrera, que han fichado por el Rincón Fertilidad Málaga, y otras como Naiara Egozkue, que anunciaba la pasada semana en una rueda de prensa su retirada. A la lista se unen también Alesia Kurchankova y Anthía Espiñeira (que las últimas jornadas ya no jugó con el equipo al estar de baja). Tampoco seguirá la leonesa Marta Méndez. La junta directiva del Guardés ha querido agradecer su "compromiso, entrega y sacrificio".

El presidente ya ha anunciado que será el mismo número de fichajes los que se realicen para completar la plantilla, que apunta que "será igual de competitiva" que ahora. Silva reveló que ya tienen atados a los nuevos fichajes y que en los próximos días se irán haciendo oficiales. También confirmó que el equipo disputará la competición europea.

Estela Carrera, por su parte, escribió ayer en sus redes sociales: "Me encantaría que las decisiones se respetasen, aceptasen y no se juzgasen. No me voy por dinero y sobre todo no pretendo ni pretendí nunca cobrar más que nadie. No voy a entrar en debates contra el club al que quiero tanto, pero dejad ya de decir lo que no es".