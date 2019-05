Rivo, objetivo cumplido en Velle

El desgaste. Es por ello que Rivo dejará el Velle cuatro temporadas después. El domingo, la final de Copa en el campo de O Couto significará su despedida del banquillo. "Se ha terminado un ciclo, dejo al equipo en Preferente, como me propuse. Ha sido una temporada dura en la que hemos estado sometidos a una presión enorme hasta el último minuto. Ahora, a descansar y a esperar ofertas. No quiero ser egoísta, a los chavales no puedo sacarles más. He llegado a meter a gente lesionada porque no tenía más. Y no puede ser", remarca Rivo, que rechaza la condición de favorito contra el Arnoia. "Para nada. No porque estemos en una categoría superior vamos a partir con ventaja", concluye.