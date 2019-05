Un ciclo que llega a su fin cuatro temporadas después

Ni el guionista más cruel se habría ensañado tanto con el Velle. Los ourensanos, que necesitaban ganar en casa al Mondariz y que el Marcón Atlético no lo hiciese en Atios, vieron como desde el primer momento las cuentas se les descuadraban. Porque todo lo que podía salir mal salía mal, el Marcón se puso por delante y el Mondariz hizo lo propio en Velle. Con el paso de los minutos se fueron arreglando las cosas, al Marcón le empataron, el Velle también igualó. En el 89 llegó la derrota de los pontevedreses, la primera parte de la ecuación se había cumplido; pero faltaba la segunda, el triunfo de los de David Rivo. Y no llegaba ya bien sobrepasado el minuto 90. Llegó, al fin, en el 98, desde el punto de penalti. El premio, una permanencia sufridísima.

¿Qué se le pasaba por la cabeza allá por el minuto 93? "Siendo sincero, después de fallar todo lo que habíamos fallado, lo veía muy complicado, era el típico partido en que piensas que el balón no quiere entrar. Ganamos por empuje", rememora David Rivo, que añade que "es verdad que el árbitro dio muchos minutos de prolongación, pero es que hubo un parón por el calor y ellos hicieron un cambio en el 91. El penalti lo señaló en el 94, pero hubo una tangana y no lo tiramos hasta cuatro después".

Ocampo va a golpear y Rivo que se da la vuelta para no verlo. Fue así, ¿no? "Tal cual, es la primera vez que me ha pasado algo así. Confiaba en Ocampo, cuando no está Felipe es él el encargado de tirarlos, pero se te pasa por la cabeza que tiemble ante la responsabilidad del momento. Uf, lo marcó, estaba como un niño cuando le dan un chupa chup", relata Rivo.

Lo que puede cambiar un penalti... "Está claro, la temporada habría sido la misma si no se hubiese pitado, habríamos descendido con 45 puntos. Claro, el final no, el final cambió, el alegrón no nos lo quita nadie. Ha sido un orgullo mantener la categoría", revela Rivo.

"Al final todos estábamos un poco locos. No sé si merecimos salvarnos antes, sí que tanta tensión no puede ser buena, lo pasé fatal. La Preferente es una categoría muy fastidiada, te quema mucho. Aquí en el Velle no se cobra pero tú tienes que exigirles el máximo a los jugadores. Eso desgasta", detalla.

Pasaban los minutos, el Marcón ya había cedido en la carrera pero el gol no llegaba. ¿No le dieron ganas de implorarle al banquillo rival? "Vaya si me dieron, de hecho le dije a Adrián (Rubio, el entrenador) 'a vosotros qué más os da'. Son cosas que se dicen por la tensión del momento. ¿Que me dijo? Que querían acabar con 55 puntos, mejor que el año pasado. Aquí nadie regala nada, todos sabemos que ningún entrenador le dice a sus futbolistas que se dejen ganar", finaliza David Rivo.