El Barbadás iniciará en casa la eliminatoria de los terceros

fútbol

La eliminatoria de los terceros de la Preferente entre Barbadás y Viveiro ya tiene orden de campos. La ida será en Os Carrís el domingo 2, la vuelta en la localidad lucense el 9. La que no se disputará será la de los cuartos clasificados toda vez que no tienen ninguna posibilidad de subir de categoría. Para que los ourensanos retornasen a Tercera sería necesario que superasen al Viveiro, que ascendiesen Ferrol, Compostela, Bergantiños y Alondras y que el Celta B mantuviese la categoría. Difícil no, lo siguiente.

fútbol sala