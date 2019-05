Velle y Bande, solo puede quedar uno

Final de trayecto en el grupo sur de la Preferente autonómica, tres equipos pelean por la plaza que otorga la permanencia, dos de ellos ourensanos; por arriba, el Barbadás pretende conservar el tercer puesto, que da derecho a jugar una promoción y quién sabe si a ascender. El problema para el fútbol provincial es que los azulones reciben al Bande, el que más difícil lo tiene para que le cuadren las cuentas. Algo más sencilla a priori es la situación del Velle, local ante un Mondariz que ya lo tiene todo hecho. El pero, que depende del Marcón Atlético, el único que si gana zanjará la salvación sin dar explicaciones a nadie. Ocurre que visita al Atios, que también persigue la tercera posición. Todo un enredo que comenzará a aclararse a partir de las seis.

"Nuestras cuentas están claras, tenemos que ganar y esperar que no lo haga el Marcón. No depende sólo de nosotros, lo sabemos, pero el primer paso es sacar adelante nuestro partido. A priori, el Marcón no lo va a tener fácil en el campo del Atios, estos también se juegan lo suyo. Lo de los arrastres este año es una faena, ha coincidido así, qué le vamos a hacer", relata David Rivo, el entrenador del Velle.

Porque ni Velle ni Bande aparecen entre los cuatro últimos clasificados, los que descienden sí o sí. El problema son los arrastres, los descensos de Fabril y Rápido de Bouzas desde la Segunda división B. Y quién sabe si el filial del Celta.

"Tenemos 44 puntos, si ganamos nos vamos a 47. Y con 47 podríamos perder la categoría, es una locura, años como éste va a haber pocos", añade Rivo, que tiene las bajas de Dani Arbo y Felipe.

"Nos ha faltado fortuna ante el gol, algo mal habremos hecho para no estar ya salvados. Insisto, nos ha faltado la finalización, por precipitación, por ansiedad, por inexperiencia, por lo que sea", detalla Rivo, que no se fía del Mondariz, pese a que los puntos no les hagan falta. "Ni me fío del Mondariz ni me fío de ninguno. Eso sí, nosotros jugamos en casa y ése es un plus que tenemos que aprovechar", acaba.

El Bande llega a la última jornada un punto por detrás del Velle y dos del Marcón. Juega en Os Carrís. Una pirueta difícil de verdad. Sin embargo, Luis Silva, el entrenador, es optimista. "Lo tenemos muy complicado, pero estoy confiado. El equipo llega muy bien al partido, con muchas ganas. De un tiempo a esta parte, lo estamos haciendo bien y estamos ganando, afrontamos la visita al Barbadás con un espíritu muy positivo", relata Silva, que no podrá contar con Galass, Hugo, Mario, Pousa ni Gustavo.

"Hasta el domingo a las ocho voy a seguir pensando que se puede", recalca Silva, que no esconde lo cara que ha estado este curso la permanencia. "Podemos acabar con 46 puntos y bajar. Nos salvemos o no, estoy contentísimo con el equipo, menos cuatro todos eran nuevos, chicos de 19,20 años, uno de los dos o tres más jóvenes de una categoría mucho más exigente de lo que parece", acaba.