Lete Lasa califica a Reverter como "pai indiscutible do automobilismo galego"

El secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, destacó durante su intervención la figura de Estanislao Reverter, al que definió como "pai indiscutible do automobilismo galego, que ademais da súa infinita calidade como piloto deixounos tres xoias do noso deporte, a máquina referente do automobilismo galego, o Alpinche; unha das escuderías referente do automobilismo galego, a escudería Ourense; e un dos rallys de referencia do automobilismo galego, o de Ourense".

Reverter recibió de la Xunta de Galicia la distinción al mérito deportivo a título póstumo en el año 2012.

Lete definió asimismo la carrera ourensana como "unha das mellores probas coas que conta o asfalto galego".

Igualmente, el secretario xeral hizo hincapié en la relevancia del automovilismo gallego, recordando que tres de las once pruebas del campeonato de España de rallys de asfalto tendrán lugar en Galicia, el citado de Ourense, el del cocido de Lalín y el de Ferrol.