El Ourense Envialia se estrella contra la atípica defensa zonal del Esplugues

"No le metemos un gol a nadie". Gráfico Gonzalo Iglesias, entrenador del Ourense Envialia, después de la derrota contra el Esplugues. 0-1 perdieron las albinegras con un gol en propia puerta en la primera mitad. "Hemos tenido muchas ocasiones pero no hemos jugado bien", añadió el entrenador ourensano, que reconoció que su equipo había estado "muy espeso. No sé si ha sido la hora o qué, pero no hemos estado bien. Para colmo, la portera ha sacado un cabezazo a bocajarro en el último segundo que era el empate".

En un partido sin buenas noticias, Candela dejó el campo lesionada con una posible rotura muscular y Marta se perdió los diez últimos minutos por un golpe en la rótula.

Sólo bajan un puesto las ourensanas, ahora cuartas. Sólo las sobrepasó el Alcorcón de Vane Sotelo, vencedor ante el Poio. También cayó el Roldán, en Alicante.