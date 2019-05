Cabalgada a ritmo de Letras Galegas

Ziry Melhoun en la primera carrera, reservada para caballos de pura raza árabe; Lefard en la segunda, destinada a caballos pura sangre inglés; Sal Alem en la tercera, para carrera larga caballos de nuevo de pura raza árabe; Ouranys en la cuarta, otra vez para caballos de pura sangre inglés; y Ukito Josselyn en la quinta, para caballos al trote, fueron los vencedores de la segunda jornada de carreras de la temporada 2019 en el hipódromo de Antela, en la localidad de Sandiás, una jornada dedicada al Día das letras galegas, de manera que cada prueba estaba dedicada a una de las obras de Antonio Fraguas, a saber, 'Galicia insólita', 1973; 'Geografía de Galicia', 1953; 'Do Entroido', 1994; y 'Antón Fraguas Día Das Letras Galegas 2019'.

Kefren, Retama Cid, Zángara, Yaira y Armenia sucedieron al vencedor de la primera carrera, sobre una distancia de mil doscientos metros; en la segunda, tras el vencedor, sobre la misma distancia, cruzaron la línea de llegada Balfour, Odds On, Saraiba, PSY Chik, Thaisse Mara y Tango Mango Laujar; en la tercera carrera, ya sobre mil ochocientos metros, completaron el cuadro Rejón Cid, JL Cardali y Tucho; en tanto en la cuarta, también sobre mil ochocientos metros, tras Ouranys alcanzaron la meta Barbe a Box, Belate, Yes We Could, Mobix, Mihanie, New Fol y Artemisa.

Y en la quinta, Santos du Rib, Panoramix Boy, Vermeil du Loisir y Tissane secundaron al vencedor.