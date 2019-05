"Ourense quiere basket de alto nivel"

"Felicitar al baloncesto". Fue lo primero que dijo Gonzalo García en la rueda de prensa posterior a la victoria. Se extendió después para asegurar que "han sido tres partidos de máxima tensión, muy igualados y con una excelente deportividad tanto fuera como dentro. El 3-0 puede llevar a engaño, pero ha sido una eliminatoria apretadísima. Hemos tenido suerte en la última jugada".

"La cenicienta sigue en el baile, aún no han dado las doce", remarcó el entrenador bilbaíno del COB, que se centró "en la fe, el ambiente de un grupo excepcional y muy unido" a la hora de responder a los motivos por los que el Río Ourense Termal ha llegado al escalón que decide qué equipo ascenderá a la ACB.

Se detuvo en la respuesta de los aficionados. "El Paco Paz ha demostrado que quiere baloncesto de alto nivel, la cantidad económica requerida para jugar en esa liga compensa. Es una pena no haberle dado otro partido de play off a la gente, pero seguro que nos lo perdonan", en tanto ante la pregunta de si éste contra el Oviedo podía haber sido el último de García de Vitoria al frente del Ourense, contestó que "no lo sé, vivo el día a día. Si hubiera sido el último ha sido bonito, emotivo".

En la acera asturiana, Javi Rodríguez relativizó la derrota porque, dijo, "en la vida hay cosas más importantes que un partido". Remarcó que su equipo había perdido jugando "con orgullo, con corazón y con pasión", y de cara a la Final Four vaticinó para el COB "un 25 por ciento de posibilidades, las mismas que los otros tres".