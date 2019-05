La cenicienta bailará en Bilbao

El tiempo se detuvo cuando Zamora rescató una bola de no se sabe donde y la colocó dentro del aro. Quedaban 36 centésimas, que se hicieron eternas porque Javi Rodríguez, el entrenador del Oviedo, paró el partido. El tiempo se detuvo cuando se reanudó el juego y una bandeja de Geks golpeó en el aro y se negó a entrar. Éxtasis, 77-75, 3-0 en la eliminatoria y el Río Ourense Termal que ya tiene asegurado el billete para Bilbao.

Hasta que llegó ese último segundo pasaron muchas cosas, desde un partido que el COB pareció romper en el segundo cuarto con una máxima ventaja de 15 puntos a un cuarto en el que el Oviedo tomó la delantera, 61-62. Desde entonces fue todo una ruleta rusa, con ventajas mínimas e igualadas.

El Ourense disponía de tres bolas de Final Four, pero dejó de lado las cuentas y se lanzó de cabeza a cerrar la serie lo antes posible. De nuevo sin el base uruguayo Vidal, desde que Ott abrió el marcador, los ourensanos fueron golpeando a un conjunto ovetense al que ni una zona iluminó cuando le vinieron mal dadas. Incluso, Javi Rodríguez probó a los árbitros montando un pollo exagerado por quítame allá una falta. Masters llevaba el timón, un triple de Van Wijk abrió una brecha, 23-15, y hasta Pluta apareció para embocar de tres, 26-15 para cerrar un parcial de 13-0 que fue un 26-17 al final de los diez primeros minutos.

Los mejores del COB llegaron en el segundo, con Pluta en plan capitán general, dos triples más para seguir a uno de Zamora en pleno despiporre. Por el camino, una asistencia espectacular de Ott para el mate de Watson. El 37-22 era demasiado bonito, de manera que Oviedo se acercó, 37-29 aprovechando que el COB se quedó clavado. Ott cerró un parcial dañino de 0-9 y acto seguido fue Sergio Rodríguez el que anotó más allá del arco. Con todo, el 42-35 dejaba el partido abierto.

El segundo tiempo fue una agonía, porque la ventaja del Río Ourense Termal se iba reduciendo poco a poco. Un parcial de 0-5 puso a los asturianos sólo dos puntos abajo, 42-40. Rodríguez salió al rescate con un 2+1, pero acto seguido, la tercera falta de Van Wijk complicó la faena. Entre los triples de Zamora y los rebotes de Watson se mantuvo a flote el COB, que volvió a estirar el chicle con otro tiro de tres de Sergio, 55-48. Dos gorros imponentes de Rozitis acabaron en nada porque Oviedo no se iba, seguía acercándose. Un triple de Llorente estrechaba el marcador todo lo que se podía, 56-55. Zamora cerraba el cuarto con una cesta, pero la ventaja continuaba menguando, 58-55.

El lobo seguía ahí, ahullaba lo justo pero enseñaba las garras, de nuevo un punto abajo, ahora cuatro tras un triplazo de Zamora, de nuevo uno tras la respuesta de Geks. Pluta perdió la bola en ataque y ahora sí, ahora el lobo arañó, 61-62, 61-64 poco después. Fueron los minutos más críticos, porque se unió la cuarta falta de Van Wijk.

Gonzalo García cortó por lo sano, sentó a Pluta, no sacó a Masters y entre Ott y Zamora hicieron de directores de juego con la ayuda puntual de un Sergio Rodríguez que es un chico para todo, tan pronto anota como rebotea, saca una falta o baja las revoluciones.

El más mínimo detalle puede decantar un play off, el lituano Jakstas exageraba una acción con Van Wijk y el holandés dejaba el partido. Apenas quedaban minutos y fue un Zamora contra el mundo. Y cuando no anotaba ahí estaba Watson para sacarle el rebote de las narices a los defensores asturianos. 75-72 se puso el Ourense con el reloj acechando, un triple del Oviedo lo escupió el aro pero el rebote se escapó, balón fuera y cesta en el segundo intento, 75-75. Unos segundos por delante y la bola parece que se escapa. Pero no, Zamora la encauza a tiempo, 77-75. Bilbao espera, el ascenso también.