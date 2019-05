García: "No pido un Pazo lleno, sí que esté metido"

A Gonzalo García se le pidió el titular que le gustaría para la previa del partido. Fue directo. ""Que Ourense está con su equipo, no pido un Pazo lleno, pero sí muy metido porque esto es un play off".

Valoró asimismo el hecho que su equipo no ha perdido tres partidos seguidos en toda la temporada. "Este equipo ha demostrado que ante la adversidad da un paso adelante, que sabe competir aunque tenga bajas. El carácter nos debe servir para situaciones límite".

Javi Rodríguez, el entrenador pontevedrés del Oviedo, remarcó todavía en la capital asturiana que "nadie de este equipo se va a rendir, al final hay que ganar tres partidos y nadie dijo que tenían que ser los dos primeros, pueden ser los siguientes. Estamos en la misma posición que hace una semana, el equipo que gane tres partidos pasa. Ellos ganaron los dos primeros, jugaron con más pausa y tranquilidad aquí y fueron mejores, merecieron la victoria, pero ahora toca ver qué pasa allí, a ver cómo están los dos equipos. Es una eliminatoria muy abierta, aún queda mucho, y si nos dan la opción tendremos que cogerla".

Subrayó que "nosotros hemos jugado muy cómodos en campos importantes. Conseguimos ganar en Bilbao, Palencia, Granada, Lleida, Valladolid, Ourense mismamente, todos sitios muy complicados en los que la gente aprieta mucho, donde hay seis mil espectadores. No me preocupa jugar en Ourense, creo que hasta nos puede venir bien. Al final, haber jugado en casa, ante nuestra afición, nos hizo vivir demasiada responsabilidad en momentos puntuales, queríamos agradar y hacerlo bien. Vamos a Ourense con toda la confianza del mundo, sabiendo que es un equipo que está jugando bien y que ha preparado bien los partidos, pero esto es a cinco y la eliminatoria sigue abierta. Nosotros ya no tenemos presión, después de ir 0-2 ya no hay nada que perder pero sí mucho que ganar. Vamos a hacer las cosas que sabemos hacer, las que nos han llevado hasta aquí todo el año, y si lo conseguimos veremos a ver lo que pasa".

"Me preocupo de lo que puedo hacer por el equipo, para que rinda mejor. Si tenemos que perder porque son mejores, bien; pero estamos muy preparados para sacar el partido", finalizó.