Una liga muy larga

Tocado acabó Fernando Currás, con cara de no entender nada. "El partido ha sido un reflejo de este final de temporada, ha sido raro. No se pueden sacar muchas conclusiones, además que ahora no es el momento". Reconoció que hubo una cierta desconexión con el 2-0 y en clave de futuro remarcó que "la temporada va a acabar con muchísima información que analizar". "Es momento de saber hacia dónde queremos tirar", insistió el entrenador del Ourense, "saber lo que queremos. Ese momento está a punto de llegar", finalizó minutos después de acabar el partido.

Por pitos o por flautas no ha habido manera de disfrutar de un partido tranquilo desde el mes de marzo. El que cerraba el curso en el campo de O Couto iba por ese camino, 2-0 cuando se entraba en los diez últimos minutos, pero ni por esas. Es por eso que Fernando Currás acusó el golpe. Dijo al final el entrenador del Ourense que "el partido ha sido un reflejo del final de temporada, nos quedamos con unas sensaciones que no son buenas. Ha sido raro, la liga se ha hecho muy larga. No se pueden sacar muchas conclusiones, queda un partido y ya llegará el momento de analizarlo todo fríamente. No debemos quedarnos sólo con este partido, por unas cosas o por otras tampoco lo hemos ganado".

Dos goles en dos minutos... "Ha habido una desconexión, es verdad que estábamos cómodos con el 2-0... El fútbol tiene mucho de mental, competir es eso, con el marcador que llevábamos era para disfrutar compitiendo. Ya analizaremos, ya miraremos en qué nos hemos equivocado para seguir creciendo", añadió Currás.

Casualidad o no

Por buscar cosas positivas, los dos goles han llegado robando la pelota en la salida del balón del rival... "Lo hemos dejado de hacer al final y, qué casualidad, se nos ha ido el partido. Teníamos el partido bien controlado, hemos dejado de hacerlo y nos han empatado", remarcó el entrenador rojillo, que remarcó que vienen momentos importantes para el club. "La temporada va a acabar con muchísima información que analizar, los días, meses que vienen van a ser decisivos para conocer el futuro del club, saber lo que queremos, hacia donde debemos ir. Ese momento está a punto de llegar", adelantó Currás, que remachó asegurando que "en todo momento hemos sentido el apoyo del presidente y de la directiva, ahora es momento de saber hacia dónde queremos tirar".

En la acera del Laracha, Óscar Gilsanz, el entrenador, subrayó que "hemos conseguido los goles quizá cuando menos lo esperábamos, cuando más desordenados estábamos".

Analizó el partido asegurando que "hemos empezado muy bien, nos hemos medio metido el 1-0 y hemos tenido que hacer los tres cambios muy pronto, por problemas físicos de los jugadores. Es un premio que ya no esperábamos".

"En el fútbol un gol lo cambia todo. Ya dije durante la semana que me gustaba la UD Ourense, cómo está construida, el equilibrio con el que juega, capaz de jugar en distintas situaciones, en fútbol directo, en fútbol de combinación... Quizá ha visto el partido demasiado cuesta abajo y se ha dejado ir, la cabeza es muy importante cuando las dinámicas no son buenas".

Terminó hablando de su equipo. "Es un plantel muy joven, con el tiempo se verá la progresión que han tenido todos los futbolistas. Todos nuestros partidos han sido muy parecidos, cometemos errores que nos terminan costando muchos puntos".