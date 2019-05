Gonzalo García: "Estamos más cerca, pero hay que ganar un partido más"

Gonzalo García no se separó un milímetro de la línea de la prudencia. "Espero no cometamos el error de vernos ya en la Final Four. Hay dos tipos de jugadores, el perdedor se conforma con haber ganado un partido fuera de casa; el ganador es el que quiere dar un paso más. Sería una equivocación pensar que todo está hecho con el 0-2, y más todavía interiorizar que tenemos tres ocasiones para ganar un partido más, si pensamos así, cuando vengan mal dadas en Ourense, que vendrán, no sumaremos la victoria que nos queda. Estamos más cerca, pero hay que ganar uno más. Vamos a tener que sudar, que sangrar, que llorar todos juntos para ganar el tercer partido".

Desveló que Van Wijk estuvo hecho un trapo antes del partido, y valoró especialmente el trabajo de los bases. Remarcó asimismo que su equipo había sabido igualar "en juego físico a un equipo como Oviedo. Sabemos que para ganar estos partidos tenemos que jugar al 150 por ciento, si lo hacemos al 80 nos pasan por encima", finalizó.