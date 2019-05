Óscar Gilsanz: "Yo apostaba por la UD Ourense"

Salvo carambola, el Laracha CF será el último visitante del campo de O Couto esta temporada. Los coruñeses, quintos por la cola, llevan sin embargo muchos meses descendidos por culpa del arrastre del Fabril, equipo del que es vinculado. Su entrenador, Óscar Gilsanz, remarca las buenas sensaciones que le ofreció la UD Ourense a lo largo del curso, al punto que asegura que "yo era uno de los que apostaba por ellos para acabar entre los cuatro primeros".

Óscar Gilsanz dejó el banquillo del Racing Vilalbés después de cuatro temporadas para embarcarse en el del Laracha, equipo vinculado del Fabril. La penosa temporada del filial del Deportivo, descolgado desde el comienzo de la competición, trajo consigo el descenso administrativo de los rojinegros, visitantes el domingo del campo de O Couto.

- ¿Cómo fue lo de dejar Vilalba recién metido el equipo en la promoción de ascenso?

- Después de cuatro años me pareció que era un buen momento para afrontar un cambio. Me pareció que era el momento para crecer como entrenador.

Vaya faena la del Fabril, ¿no?

- Nadie contaba con el descenso del Fabril, pero hay que asumirlo y tratar de sacar lo mejor de los jugadores. De todo se saca algo positivo, ha sido bueno para ellos que los vean. Es verdad que dicen que muchos de los jugadores del Laracha van a estar en el Fabril el año que viene, quién sabe. Lo que sí tengo claro es que capacidad tienen.

- ¿Cómo se lleva jugar para nada desde navidades?

- Hemos tratado de buscar la motivación tanto individual como colectiva, que el futbolista tenga objetivos. Buscar estímulos, tenemos el de evitar caer a las cuatro últimas posiciones.

- No hace mucho el Compostela se llevó cinco contra el Laracha...

- Es que tenemos un equipo formado por gente joven con muy buenas cualidades. Pero hay que trabajar en situaciones de juego en las que no hemos estado bien, nos ha faltado continuidad.

- Lo que hace mes y medio se antojaba un partido decisivo para la UD Ourense ha pasado a ser intrascendente...

- Yo al Ourense lo vi muy al principio de la liga y tengo que decir que me encantó, de hecho hasta hace muy poco apostaba por ellos para acabar entre los cuatro primeros. Siempre me ha parecido un equipo muy equilibrado, compacto, con un estilo de juego muy definido. Es difícil de entender lo que les ha pasado, una gran temporada como han hecho no se puede empañar por el último mes y medio malo. Conozco la ambición de Currás y sé que van a pelear hasta el último momento, además que tienen detrás una de las mejores aficiones de Galicia. No se van a rendir antes de tiempo.

- ¿Qué Laracha veremos?

- Espero un equipo que sepa lo que necesita para ganar, que sea atrevido, valiente. Que presione y quiera robar el balón arriba, que sea descarado, como lo ha sido durante toda la temporada. Que se note la evolución en el juego del equipo y la maduración individual de los futbolistas.