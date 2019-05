brais méndez "Jugártela en el último partido conlleva riesgos"

La lesión en Huesca, tras marcar un gol, le ha privado de la titularidad tras su regreso, pero Brais Méndez pone por delante el interés colectivo frente al individual en los momentos decisivos de la temporada, en los que el Celta se juega la permanencia. El joven de Mos confía en sellarla el domingo en San Mamés, pues los de Escribá se encuentran en una buena dinámica de juego. El centrocampista admite que Sergio Álvarez y Cabral se ganaron la renovación y espera que Escriba continúe en Vigo el próximo curso.

- ¿Cómo se encuentra después de superar la lesión muscular?

- Bien, recuperado, cogiendo ritmo para estar al nivel de mis compañeros. Me encuentro cada vez mejor, la lesión está olvidada y me siento con ganas de ayudar al equipo.

- Tras recibir el alta médica ha sido suplente. ¿Cuesta más de lo previsto recuperar la titularidad?

- Al final todos competimos por un puesto y los que están jugando de titulares lo están haciendo muy bien y no es algo que ahora me preocupe porque lo importante es la situación del equipo.

- Vuelve al estadio donde se estrenó como goleador en Primera. ¿Será un partido especial el del domingo?

- Siempre es bonito recordar y vivir de nuevo un partido donde marcaste el primer gol y voy con ganas de poder repetirlo.

- San Mamés ofrece un gran ambiente, es uno de los mejores estadios de LaLiga. ¿Cómo se sienten los jugadores es un escenario así?

- Es un estadio bonito, me gusta la tradición que tiene San Mamés, todo lo que se vivió allí. El ambiente que crea la gente es superbonito pero, bueno, vamos con la mentalidad de ganar, de sumar los tres puntos y de sellar la permanencia.

- ¿Ha visto muchas veces la repetición de ese gol: centro de Mallo y su remate con la izquierda?

- Lo he visto bastantes veces. Es un bonito recuerdo, que va a quedar para siempre. Un bonito gol, con un gran centro de Hugo. Pude enganchar bien la pelota y sirvió para empatar el partido en los últimos minutos.

- El Celta vuelve a San Mamés para disputar un partido decisivo en un estadio donde no gana en LaLiga desde 2006. ¿El reto de asegurar ahí la permanencia es más complicado?

- Las estadísticas están para romperlas y creo que es un buen momento para hacerlo. Vamos en una buena dinámica, positiva, y es el momento de cambiar todas estas cosas, dar un paso adelante y sacar este partido adelante para sellar la permanencia.

- ¿Acuden a la cita con más confianza tras no haber encajado goles en las dos últimas jornadas?

- Siempre es importante dejar la portería a cero, es un paso vital y se está consiguiendo. Creo que estamos haciendo un gran trabajo en ese aspecto y se ve reflejado en los resultados.

- Las dos semifinales de la Champions League han premiado más el fútbol impetuoso que el técnico. ¿Qué conclusiones saca de los duelos Liverpool-Barça y Ajax-Tottenham?

- La conclusión que puedes sacar es que no te puedes despistar en ningún momento porque cualquiera te levanta un resultado que pueda parecer claro. Hay que jugar siempre concentrado y prepararse para todo porque puede pasar cualquier cosa.

- ¿Cree que el músculo vuelve a imponerse al talento en el fútbol?

- Creo que la fuerza sin talento tampoco conduce a nada. En esos equipos hay jugadores de una gran fuerza, pero que poseen un talento enorme. No son solo futbolistas de fuerza.

- El Athletic Club plantea duelos intensos. ¿Qué tipo de partido espera en Bilbao? ¿Parecido al de Leganés?

- Ellos tienen arriba jugadores muy rápidos, que van muy bien al espacio. Pueden jugar a la contra, como a poner centros laterales. Vamos a intentar defenderlos lo mejor posible, a intentar tener la posesión de la pelota, jugar como sabemos para sacar un buen resultado.

- En Montilivi, el Celta se juega muchas de sus opciones de permanencia. Una derrota del Girona ante el Levante les aseguraría un año más en Primera. ¿Eso les quita presión para San Mamés?

- Primero tienes que centrarte en sacar adelante tu partido y después ya se verá el resto. Si no sacamos un buen resultado da igual lo que haga el resto. Sí es cierto que se va a estar pendiente de ese partido, pero lo importante es sacar un buen resultado y luego ya se verá.

- ¿Están ante el partido más importante del curso?

- Sin duda, es un partido clave, en el que puedes sellar la permanencia o puedes jugártela en la última jornada, con los riesgos que conlleva. Entonces, es el partido más importante del año y vamos a intentar dar lo máximo. Vamos con todas las ganas e ilusión de realizar un buen partido y sacar un resultado positivo.

- Podría darse la circunstancia de llegar a la última jornada con cuatro equipos igualados a 40 puntos y un quinto con 39, con lo que quedaría todo por decidir. ¿Barajan ese escenario?

- No estamos viendo esas posibilidades porque sabemos que dependemos de nosotros mismos. Vamos a Bilbao, que es un campo complicado, pero sabemos que podemos ganar. Primero vamos a centrarnos en lo nuestro, en este partido; y luego, si hay que hacer números, ya se harán. Sabemos que podemos ganar perfectamente, sabemos que podemos sellar la permanencia en esta jornada y no esperar a la última.

- El Celta ha mejorado en defensa, en una labor colectiva, pero ¿qué incidencia ha tenido un futbolista como Olaza?

- Desde que entró en el equipo, Lucas ha jugado grandes partidos, se ha acomodado en el lateral y creo que es un gran jugador. Coincidí con él en el Celta B y no me sorprende, conozco perfectamente sus características y me alegro mucho por él.

- ¿Qué importancia tienen en estos momentos veteranos como Gustavo Cabral y Sergio Álvarez?

- Siempre son importantes. Al final son ese tipo de jugadores que te dan tranquilidad, que tienen esa experiencia, que saben cómo guiar al grupo, cómo hablar a los más jóvenes, porque al final somos un vestuario muy joven, y creo que ellos son muy importante y también que el grupo los sepa escuchar y confíe en ellos.

- El futuro de ambos en el Celta, sin embargo, continúa en el aire. ¿Se han ganado la renovación, como acaba de apuntar Maxi Gómez en referencia a Cabral?

- Son dos piezas que han sido importantes en todo momento en el club. Sergio tiene una trayectoria excepcional dentro del club, tanto como persona como futbolista. Cabral ha hecho méritos durante tantos años en el club..., Pero son cosas que no dependen de mí. Si fuera por mí, ya estarían seguramente renovados, pero depende del club y no voy a entrar en ello.

- ¿Le crea sentimientos contradictorios que el Celta sufra por asegurarse la permanencia y que a nivel individual viva un año inolvidable por lo que supuso profesionalmente su consolidación en la élite y su debut en la selección?

- Podía ser una temporada más bonita si el objetivo hubiera sido otro, pero las cosas vienen así, hay que convivir con ellas, hay que pelear con las circunstancias. Ha tocado así y de estos años también se aprende mucho. Son años para mejorar, para coger experiencia y también vienen bien.

- ¿Con qué momento de la temporada se queda?

- En lo personal, me quedo con el debut en el selección, como es lógico; pero como equipo, me quedo con estas jornadas finales, por la unión con la afición, que creo que es espectacular lo que se está viviendo en Balaídos.

- ¿Qué importancia tiene el celtismo en esas cuatro victorias consecutivas en Balaídos?

- Creo que tiene un mérito increíble. Al final parecía que estábamos hundidos, que nos jugábamos la vida contra el Villarreal. Se pusieron con un marcador de 0-2 a favor y aún así los aficionados nos siguieron animando, siguieron apoyando, nos dieron fuerzas y al final se han ganado cuatro jornadas consecutivas en Balaídos, que hacía mucho tiempo que no ocurría esto y gran parte del mérito es suyo también.

- ¿Cuál ha podido ser el principal motivo de que el Celta llegase a esta situación en LaLiga?

- A veces las cosas no se dan como uno quiere y hay que afrontarlas. Es complicado porque tenías la mente preparada para otro tipo de cosas, pero cuanto antes te des cuenta y lo hagas, mejor. Nos hemos dado cuenta a tiempo, podemos sacarlo adelante y estamos a un pasito de la permanencia.

- La continuidad de Escribá también está en el aire. ¿Le gustaría que siguiese la temporada que viene?

- Bueno, al final creo que está haciendo méritos, creo que el equipo ha revivido, es otro. Primero vamos a sellar la permanencia y luego ya se verá.

- Una de las dudas que puede tener el técnico en San Mamés es si juega Brais Méndez o Boudebouz. ¿Se ve titular?

- El que lo haga que aporte lo máximo al equipo. La prioridad ahora es mirar lo colectivo, no mirar lo personal. Quedan dos jornadas y hay que sacar esto adelante. Si empezamos a mirar lo individual mal vamos.

- En los países árabes ha comenzado ya el Ramadán. ¿Les afecta en el trabajo el ayuno a Boufal y a Boudebouz?

- Hablé con ellos y están bien, son conscientes de la situación, llevan mucho tiempo haciéndolo y los veo bien, entrenando normal y no creo que sea un problema para ellos.