El Morcego va haciendo camino

El hockey línea se consolida en Ourense. El Morcegos es su máximo exponente. Los días 1 y 2 de junio, Lugo acogerá la Final Four hacia el ascenso para los equipos alevín y benjamín del club, que no pudo clasificar al sénior. A Carballeira es su cancha de juego.

Álvaro Guevara, directivo y entrenador de las categorías inferiores del club ourensano, detalla que "somos una sección de Patinatour desde hace siete años, estamos hablando de un deporte reciente".

Porque España es una potencia en hockey sobre patines, infinidad de veces campeona de Europa y del mundo; algo menos en hockey sobre hierba, pero aún viene a la memoria el oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona; pero una comparsa en hockey hielo. Y el hockey línea es un derivado de este último. Guevara lo explica: "En verano no había hielo e inventaron esto. En el línea no se permite tanto contacto y en el campo son cuatro jugadores más el portero, mientras en el hielo son cinco y el guardameta. La equipación es muy similar, las protecciones, el casco, el stick... También cambian los patines, en hielo llevan cuchillas".

Cambian igualmente los banquillos. "Están formados por una línea compuesta por cuatro jugadores, puedes tener tres líneas. Y los cambios son ilimitados", relata.

Para muchos momentos televisivos han dado las peleas en los partidos de hockey hielo, ¿las hay también en el línea? "Para nada, es un deporte de contacto pero no se permiten las cargas. Esas imágenes en las que se ven a un jugador empotrado contra la valla no está permitido en el hockey línea", remarca Guevara, que subraya que "los árbitros son muy respetados en el línea, tienen mucha autoridad, sólo puede dirigirse a ellos el capitán o un asistente, además que hay una zona en la que no puede entrar ningún jugador".

El Morcegos disputa sus partidos en el pabellón de A Carballeira, "el único de Galicia junto a otro en Lugo que tiene las vallas precisas, el resto de pabellones las adaptan, son diferentes", matiza Guevara, que pone el foco en la intensidad de los partidos. "Aquí a los cuarenta segundos estás reventado, por eso tienes que estar haciendo cambios constantemente. Son dos tiempos de veinte minutos, uno menos que en hielo, el reloj no se detiene en ningún momento".

Cuarto finalizó la competición regular el equipo benjamín, tercero empatado a puntos con el segundo terminó el alevín. El Morcegos solicitó la organización de los play off de ascenso, pero fue Lugo la elegida. Se jugarán dos semifinales, primero contra cuarto y segundo contra tercero. La final será el domingo 2 de junio, además de una exhibición de los mejores jugadores.

"Empezamos de cero y poco a poco vamos haciendo camino, llevamos poco tiempo, cuatro o cinco años, ya seremos medio centenar en la cantera. A medio plazo queremos crear un equipo sénior femenino", finaliza Guevara.