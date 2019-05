El COB pretende golpear primero

Pendiente del tobillo del base uruguayo Vidal llegó a Oviedo el Río Ourense Termal, esta vez, a diferencia de hace una semana a Melilla, sin mayores contratiempos. En El Pumarín inician los ourensanos el play off de ascenso con la intención de al menos arañar una victoria en los dos primeros partidos y asegurar así otros dos en el Paco Paz. En los asturianos se mantiene la incógnita de Llorente, con Meana prácticamente descartado. Todo, a partir de las ocho.

Disfrutar, soñar fueron los verbos más utilizados por Gonzalo García en la comparecencia previa al partido. Adelantó el entrenador bilbaíno del COB que "queremos disfrutar de un premio, aunque espero que los jugadores no se queden sólo en el premio, que entre todos demos un paso adelante para soñar con meternos en la Final Four".

"A priori, Oviedo es superior, ha estado todo el año entre los cuatro primeros. Es verdad que ha tenido problemas con las lesiones, pero tras cada una de ellas se ha reforzado con jugadores de mucho nivel. Para nosotros es un reto jugar contra un equipo que ha quedado mejor clasificado, que tiene una plantilla muy larga", añadió García.

Ganar uno asegurará dos partidos de máximo nivel para los aficionados ourensanos. "Conseguirlo sería un premio muy grande, muchos jugadores nuevos no valoran como se debe el hecho de jugar un play off, cuando no lo jueguen se darán cuenta de lo complicado que es llegar hasta aquí. El objetivo es ése, traer dos partidos a Ourense, queremos soñar con un reto difícil pero bonito", remarcó García de Vitoria, que subrayó sobre el estado de Vidal que "va mejorando, pero hasta el mismo momento del partido no sabremos su disponibilidad real. No se puede decir más, vamos con prisa pero los plazos hay que cumplirlos".

Lo más reciente

El precedente más reciente favorece a los ourensanos, que en la segunda vuelta de la liga regular ganaron en Oviedo con un triple sobre la bocina de Vidal. Es el polideportivo de Pumarín un estadio pequeño, en el que los ovetenses meten a cerca de dos millares de aficionados. En la previa, Zamora no escondió su predilección por este tipo de canchas: "Es un campo bonito, pequeño, apretado, en el que el público se mete y presiona. Estoy acostumbrado a este tipo de canchas, me gusta poreque los aficionados presionan tanto que no permiten que te relajes".

El conjunto carbayón finalizó la liga regular con una victoria sobre el Prat, 81-71, que terminó con una racha de dos derrotas consecutivas, ante Betis y ante Palma. Terminó la competición en el cuarto puesto con 22 victorias en 34 partidos, igualando el récord del club en la LEB Oro, con lo que afronta la eliminatoria contra el COB con el factor cancha a favor. Con dos triunfos menos finalizó el conjunto ourensano, derrotado en la última jornada en Melilla, 69-63.

"La plantilla está bien, aunque está claro que la posición de base nos trae problemas porque Alonso Meana no ha entrenado en toda la semana, Sergio Llorente hizo un poco de trabajo sin defensa y Roope Ahonen hizo también unos cuantos minutos de cinco contra cinco. Aunque en ese aspecto estamos un poco mermados, no va a ser una excusa ya que con Spieth, Víctor Pérez y Antón Bouzán puedo suplir esa posición", recalcó Javi Rodríguez, el entrenador porriñés del Oviedo.

"Está claro que este play off va a estar muy igualado, contra un gran rival, un club al que tengo cariño porque está cerca de mi lugar de nacimiento? pero desde luego que esto es una guerra. Es un partido para paisanos, para gente con carácter, con personalidad", remachó el pontevedrés.