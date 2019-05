Solo un milagro haría cuarto al conjunto de Currás

El milagro de los panes y los peces se quedaría corto si la UD Ourense alcanzase la cuarta posición. Octava ahora mismo con 55 puntos, los rojillos necesitarían ganar los dos partidos, en O Couto contra el Laracha y en Vilalba, y que el Choco no sumase más allá de un punto. Más, que el Alondras no pasase de dos empates; que el Barco no gane ninguno de los partidos que le restan; y finalmente que el Ourense CF perdiese al menos uno de los dos. Eso sin entrar en posibles triples o cuádruples empates, porque entonces ya la calculadora dice basta.

Por fin una jornada con lógica esta antepenúltima, ganaron seis de los siete primeros clasificados. El Ferrol será campeón el domingo si derrota en A Malata al Racing Vilalbés.