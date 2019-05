Valladolid se cruzará con Melilla

Las cuatro primeras posiciones se mantuvieron inalterables a pesar de los apuros que tuvo Palma para ganar en Castellón. Lo hizo por un solo punto, 99-100, con lo que finaliza tercero. Justo por detrás terminó el Oviedo, implacable en casa contra el Prat, 81-71, en tanto la segunda posición no se movió de Bilbao, que ganó en la cancha del filial del Barcelona por 76-84. Arriba del todo, el Betis despidió una temporada triunfal sudando en Lleida, 84-86.

La quinta plaza sí cambió de inquilino. Estaba en manos del Ourense, que no la pudo mantener en la visita final a Melilla. La agarraron con fuerza los norteafricanos, los últimos en contar con ventaja de campo en los play off. Sexto se coló Valladolid, in extremis, gracias al triunfo en Huesca, 73-74. Serán los pucelanos los que finalmente se enfrenten a los melillenses, con dos viajes si hay un quinto partido.

Hasta el séptimo puesto cayó el Río Ourense Termal, que buscará una plaza en la Final Four frente a un Oviedo que le aventajó en dos victorias a lo largo de la liga regular. La serie comenzará en Asturias, donde terminará en caso de ser necesario un quinto partido.

Bilbao-Palencia y Palma-Granada completan las eliminatorias. La teoría dice que están descompensadas, que bilbaínos y baleares parten como claros favoritos. Como dato sirva que los isleños llegan a los play off después de ocho victorias consecutivas.

Pierden la categoría los dos equipos barceloneses y el Araberri. El Cáceres rubricó la permanecia ganando en Madrid.