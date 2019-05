Los play off comenzarán en Oviedo

El Río Ourense Termal que había logrado con antelación el objetivo de la permanencia y con una semana de margen el premio del play off buscaba en Melilla la guinda, la ventaja de campo en los play off. No fue posible porque perdieron 69-63 los ourensanos, que sin embargo sí se encontraron con la pedrea, el rival será Oviedo, el desplazamiento menos costoso. Séptimos acaban finalmente los ourensanos, superados por el Valladolid en un sprint final marcado por los resultados apretados, la victoria pucelana en Huesca, 73-74; o la del Palma en Castellón, 99-100; nada apretada fue la del Granada sobre el Palencia, 73-60.

La igualdad presidió los dos primeros cuartos, con guarismos muy bajos. La victoria tenía el mismo premio para melillenses que para ourensanos, la ventaja de campo en los play off, de manera que cada cesta era un triunfo. 9-11 ganaban los de Gonzalo García cumplido el minuto diez, 28 iguales reflejaba el marcador en el descanso.

El tercer cuarto decidió el partido. Los diez puntos que cobraron de ventaja los de Alejandro Alcoba ya no pudieron ser recuperados por un COB claramente inferior en la lucha por el rebote. Hasta una docena más cogieron los locales, que dispusieron con ello de unos cuantos tiros más, lo que les permitió irse hasta casi un 60 por ciento en lanzamientos de dos puntos, por el poco más del 43 de los visitantes.

La defensa, una de las señas de identidad del equipo de García de Vitoria, hizo aguas en diez minutos en los que recibió 31 puntos. Dos Anjos y Agada hicieron sangre en el aro del COB, incapaz de evitar las canastas cada vez que recibían dentro de la zona. Encima, Vucetic y Franch acertaron desde la línea de tres puntos, con lo que el tercer periodo fue un bombardeo que no hubo manera de detener.

Un imposible

Remontar diez puntos en diez minutos. Con esa premisa afrontó el último periodo el Río Ourense Termal, ante un Melilla que supo jugar con el reloj y administrar una ventaja que le llevaba a la quinta posición y a cruzarse por el ascenso con el Valladolid.

Dos triples de Zamora y un espectacular mate de Watson parecieron acercar el objetivo, pero los de Alcoba son un equipo experto y no se dejaron llevar por la ansiedad. Controlaron los ataques y encontraron la mejor posibilidad justo cuando el reloj de posesión les apremiaba, evitando entrar en un juego alocado que les habría alejado de la victoria.