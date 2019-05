Modesto García: "Algunos de los que pitan piensan que seguimos siendo CD Ourense"

Modesto García no ha bajado los brazos ahora que parece unánime la opinión que la UD Ourense ha perdido el tren que conduce a la cuarta posición. El presidente pone en valor el papel de la plantilla y el cuerpo técnico, prácticamente la misma que jugaba el año pasado en la Preferente autonómica. Remarca que el objetivo, la permanencia, se conquistó hace algunos meses, con lo que todo lo que venga por encima será un añadido del que disfrutar. A la vez, García tiene el chiringuito abierto para recibir propuestas que quieran hacerse cargo del club. El jueves hay asamblea.

Modesto García digiere los últimos reveses deportivos a la vez que escudriña las opciones que sacan la cabeza para asumir la dirección del club. Tiene claras muchas cosas, dos de ellas que la UD Ourense jugará el domingo en Carballiño y que días después, el jueves 9, está fijada una asamblea extraordinaria.

- ¿Qué sentía el miércoles al acabar el partido y qué siente 24 horas después?

- Pues más o menos lo mismo, somos conscientes de lo que hay, se lo dije a Currás después del partido contra el Choco, cuando tienes la conciencia tranquila no tienes nada que reprocharte. Igual lo que había, la situación en la tabla del equipo, era irreal, era poco menos que un milagro. Me dio más rabia perder otros días, tuvimos algo de mala suerte. Pero el miércoles no, fuimos muy inferiores, al equipo le está pasando factura el esfuerzo tanto físico como mental. Me fui con la sensación que el Choco jugaba con tres marchas más, fue como un partido entre un Primera y un Segunda B o un Tercera.

- ¿Tira la toalla entonces?

- No, siempre he creído muchísimo en este equipo, el año pasado lo teníamos todo perdido a falta de doce partidos y terminamos ascendiendo. Otra cosa es que sea consciente que no es lo mismo la Preferente que la Tercera división. Hay que ser sabedor de lo que hay, el Choco, por ser el último rival, tiene acceso a jugadores jóvenes de mucha calidad, jugadores que para nosotros es complicado llegar. Si quieres comprar eso necesitas un poder económico que la UD Ourense no tiene.

-¿Pero tira la toalla o no?

- No, yo sigo confiando, los resultados de la última jornada nos permiten seguir creyendo. Sí quiero subrayar que el objetivo está cumplido desde hace mucho tiempo, la estabilidad del club pasaba por la permanencia y porque la cantera siguiese creciendo. Insisto, creo mucho en este grupo, en este cuerpo técnico y en estos jugadores.

- Da la impresión que se ha pinchado el globo, ¿le parece injusto?

- Con el tiempo se valorará la excelente temporada que está haciendo el equipo, la ilusión que ha creado. Es verdad que ahora hay una cierta decepción, pero es porque estábamos muy por encima de lo exigido. A día de hoy, le daría una sobresaliente, si entrásemos en la promoción ya sería de matrícula de honor. Y no estoy diciendo ninguna barbaridad, al fin y al cabo excepto Marquitos, Viti e Isi estamos compitiendo con el equipo que teníamos en Preferente, con el que nos enfrentamos al Porriño y no hay más que ver donde están ellos ahora y donde estamos nosotros.

- Quedan nueve puntos en juego y están a tres del cuarto, tampoco es un imposible...

- Desde luego que no, por eso vamos a ir a ganar a Carballiño, el bajón del equipo es más mental que por un problema físico. Quién sabe, igual ahora los futbolistas, cuando parece que todo está perdido, se liberan y hacen ese partido que hace tiempo no vemos de ellos. Aún estamos a tiempo de soñar.

- El miércoles hubo silbidos en el campo de O Couto, ¿los comprende?

- Los hubo, también hubo mucha gente, más, que animó al equipo durante el partido y le aplaudió al final. Recuerdo el lema de este club, 'Ourense somos nos'. Eso tiene una repercusión que genera una exigencia. A mí me gusta que cada cuál se exprese como quiera, si la gente sólo fuese a animar sería muy bonito pero... Ya pasaba con el CD Ourense, algunos de los que pitan piensan que seguimos siendo CD Ourense. Lo entiendo, demuestra lo que somos, todos queremos que el club sea cada vez más grande.