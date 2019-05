El enorme alivio de no ver jugar a Messi

"Si estuviésemos salvados, sería un orgullo ver al mejor jugador del mundo, pero tal como estamos no nos podemos andar con caralladas. A Messi le deseo todo lo mejor, pero a partir del sábado", apunta Belermo Dios, presidente de la peña Carcamáns Celestes, que celebra que el conjunto azulgrana llegue campeón a Vigo. "Le haremos pasillo y un gran recibimiento al Barça pero que los tres puntitos se queden en casa. Tenemos la suerte de que ya se proclamó campeón y están a tres partidos de ganar el triplete. Es muy bueno que no se jueguen nada".

Puestos a pedir, Belermo Dios prefiere que no se presente en Balaídos ninguno de los titulares azulgranas. "Que no vengan ninguno y el que venga no meta la pierna porque las cosas no están para cachondeo. Siempre es una gozada ver a Messi, seguramente no veremos en nuestra vida otro jugador igual, pero ahora mismo lo único que nos interesa es que el Celta se lleve estos tres puntos", subraya.

Patxi Salinas, exjugador del Celta y del Athletic de Bilbao, comparte este análisis. "Claro que es un alivio, por supuesto. De los que vimos contra el Liverpool veremos como mucho uno o dos en Balaídos, no creo que veamos más. Me imagino que el equipo será muy parecido al que jugó contra el Huesca", señala el exzaguero que precisa: "Que el Barça venga campeón y con todas esas bajas es una auténtica suerte para el Celta. Si llegar a venir jugándose la Liga en Vigo, madre mía".

Al exdefensa vasco la situación le recuerda un tanto al partido que el que el Celta logró la salvación en la última jornada de la temporada 1996-97 goleando a un Real Madrid que llegaba campeón a Balaídos. "Aquel era el último y ahora quedan tres, pero el Barça viene campeón, totalmente relajado y pensando en el partido de Anfield. Lo único que los que no juegan querrán agradar a Valverde", apostilla Salinas, que advierte: "El que piense que el Barça va a venir de paseo, se equivoca. No me cabe ninguna duda de que los que vengan intentarán ganar el partido".

"Lo mejor es que Messi se quede en Barcelona, en casa, con sus niños, que crecen muy rápido y hay que disfrutarlos", ironiza Javier Vaz, de Centolos Celestes. "No queremos verlo ni en pintura y menos después de su exhibición contra el Liverpool menos todavía. Si viene nos seguramente nos hace un roto", agrega Jesús Besada, vicepresidente de Comando Celta. Y precisa: "Es el mejor jugador del mundo y siempre es bonito ver a una figura de este calibre, pero yo no lo quiero ver. Que se quede en Barcelona tranquilo. Lo mejor es que ni viaje a Vigo. Es como Iago Aspas, ya solo verlo en el banquillo el equipo juega mejor."

Jonathan Aspas, hermano de la estrella celeste y exfutbolista del equipo vigués se muestra también aliviado por la previsible ausencia del astro argentino, pero igualmente pone el acento en la dificultad del choque. "Cuando el mejor futbolista del mundo no juega siempre es un aliciente para estar más confiados. El Barça no va a regalar el partido ni mucho menos. Aunque haya ganado el titulo y haga cambios, cualquiera de su suplentes sería titular en otro equipo. También saben jugar muy bien al fútbol y seguro que querrán mostrarse", observa.

Francisco Ferreira, de la peña Hordas Celestes, tiene, por su parte, sentimientos contradictorios. "Como aficionado al fútbol me gustaría ver a Messi. Ahora, por el bien del Celta, siempre es bueno que no vengan los mejores del mundo. En las actuales circunstancias, es un alivio que no venga, eso sin duda. Lo mejor es que se quede en casa", concluye.

Álvaro Torras, de la peña La Previa, está convencido, mientras, de que Ernesto Valverde desplegará mañana en Balaídos un once casi calcado al que recientemente se enfrentó al Huesca. "Si el Barcelona viene como vino contra el Huesca me parecería estupendo porque al final es un equipo totalmente cambiado con futbolistas que no ha jugado junto más que partidos de entrenamiento. A prori, el Celta lo tendrá más sencillo", expone Torras, que precisa: "Después de la debacle contra la Roma, el Barça va a salir allí con todo y nos viene muy bien que no vengan Messi y compañía para sumar porque no hemos hecho los deberes y toca hacerlos ahora. Luego vamos a San Mamés y va a estar bastante más complicado, me parece a mí".

Dani Abalo, canterano celeste que actualmente defiende los colores del Langreo, prefiere también al astro argentino lejos de Vigo. "Ahora mismo es más importante conseguir los tres puntos que ver a Messi en Balaídos. Es verdad que el Celta ya le ha ganado al Barça con Messi y todos los titulares pero, tal como está, mucho mejor que no venga", sentencia el arousano, que puntualiza "Está claro que habrá que currárselo. Son muy buenos jugadores y hay que estar al cien por cien. Si el Celta no está a su mejor nivel lo va a tener muy difícil. Pero yo confío mucho en este Celta de las últimas jornadas. Tiene una gran plantilla y con Iago ya del todo recuperado tengo la confianza en que se va a salvar"

Marta Saiz, de Le-chuzas Celestes, comparte la opinión general. "Siempre es un alivio que no venga. Le pasa como a nosotros con Aspas, que les da una enorme seguridad. Si no viene nos hace un favor, y además tiene que descansar que el martes tiene Champions", bromea.