Las verdades de Currás

"Quedan tres semanas y no vamos a dejarnos ir, vamos a seguir dando todo lo que tenemos", subrayó Fernando Currás al término del partido, a la vez que entendió la desaprobación de algunos aficionados e hizo votos porque "esto no parezca un funeral, la gasolina que nos ha inyectado la gene nos ha ayudado mucho, sin ellos no tendríamos los puntos que tenemos". "Sería imperdonable no luchar hasta el final", añadió el entrenador de la UD Ourense, que remachó: "Vamos a recuperarnos y vamos a seguir, siempre hemos sabido lo que somos, siempre de frente hacia delante".

Fernando Currás, abatido pero no derrotado. "Podemos poner los calificativos que queramos, pero ahí está el campo, el verde, ahí no hay donde esconderse. Nosotros hemos llegado al límite ante un equipo muy entero. La idea era que tuvieran el balón donde no hacían daño, robar y salir rápido. Pero el primer pase no lo hemos hecho bien, el equipo ha estado impreciso. Nos han hecho dos goles a balón parado y luego tienes que exponerte mucho", resumió.

"Me quedo con el esfuerzo de los jugadores, no ha podio ser, el Choco ha sido un justo vencedor. La realidad dice que tenemos los puntos que tenemos, orgulloso de ello. Quedan tres partidos y hay que jugarlos con la máxima dignidad, pero es verdad que llegamos muy justos", añadió el entrenador.

"Todos estamos j... por el resultado, queríamos ganar, pero no nos da. Insisto, orgulloso de lo que hemos hecho hasta ahora. Entiendo que haya gente que no lo comparta, pero hay mucha más que sí aprecia lo que ha conseguido este equipo. Nada, recuperar y seguir hacia delante, siempre sabiendo lo que somos, siempre de frente", detalló.

No escondió Currás que su equipo había estado demasiado impreciso. "Lo hemos estado, está claro. Antes de los partidos todas las ideas son buenas, pero ahora mismo no estamos para llevarlas a cabo, ni las buenas ni las malas. Nos fastidia esta racha de partidos más que nada por las expectativas que hemos generado. Pero sería imperdonable que no luchásemos hasta el final, quedan tres semanas y no vamos a dejarnos ir".

Volviendo al partido, aseguró que "es verdad que en la segunda parte los futbolistas lo han pasado mal, el querer a veces pasa factura, no son unos jetas. Sientes impotencia, pero claro, los rivales no entienden ni de pena ni de lástima".

Finalizó el entrenador rojillo remarcando que "tenemos que hacer que esto no parezca un funeral, la gente nos ha inyectado una gasolina que nos ha ayudado mucho, sin ellos no tendríamos los puntos que tenemos. Entiendo que algunos estén molestos y un punto decepcionados".

En la otra acera, la del Choco, Gonzalo Fernández estaba más contento que unas castañuelas. Dijo que "esperábamos un partido complicado, los dos equipos nos jugábamos mucho, pero es verdad que ha sido más fácil de lo que preveíamos. Necesitamos tener mucho la pelota, si la perdemos y entramos en un fútbol de transiciones sufrimos mucho. Con el 0-1, la consigna era descansar con el balón, si los partidos se vuelven locos no nos va a ir bien".

Fernández tenía marcada en rojo esta jornada. "Sabía que se iba a igualar todo, por eso no me preocupó la derrota del fin de semana contra el Racing de Ferrol. Sabía que ganando en Ourense nos metíamos de lleno en la pelea".

"Llegamos al final en una dinámica muy buena, ganamos al Arosa, al Compostela, ahora a la UD Ourense... Somos un equipo muy difícil", concluyó.