La UD Ourense se desangra

Todo lo que podía salir mal salió mal. El Choco, que acechaba a la UD Ourense, llegó, vio y goleó, ante un rival que da la sensación que ha descarrilado definitivamente. Los números dicen que no, el resto de resultados cuentan que el Alondras perdió en casa, que el Barco cayó fuera. Da lo mismo, los rojillos se despidieron del partido sin tirar entre palos. Bueno sí, hubo uno, de Hugo en los minutos de prolongación. Pero con la mano. Y eso no vale. A la calle por doble amarilla. Minutos antes, en el 84, Nacho cerró el marcador cogiendo la bola cerca de medio campo y enfilando al portero en línea recta. Nadie le vio, nadie le salió.

Currás apeló al sistema de tres centrales que tan bien le fue contra el Ferrol. Viti, Corzo y Vieytes formaron la línea, con Isi y Alfredo como carrileros. Con lo que no contaba el entrenador de la UD Ourense era con dos goles iguales, sendas faltas desde la derecha rematadas a placer por un central, Samu. Tras el descanso, con el partido perdidísimo, introdujo dos cambios y volvió a defensa de cuatro. Pero sin balón no hay remate y sin remate no hay goles. Y sin goles no hay victorias.

Hasta el 0-1, minuto 34, el guión más o menos se cumplía, el Choco tocaba la pelota y la UD presionaba con la intención de robarla y salir rápido. El primer problema era que confundió vértigo con precipitación; el segundo que salía con poca gente; y el tercero que cada vez robaba más atrás. Dice un proverbio que 'si quieres llegar rápido ve solo; si quieres llegar lejos ve acompañado'. Ni rápido ni lejos.

A esta UD Ourense le cuesta un mundo no ya rematar a puerta, simplemente acercarse con posibilidades reales de hacer gol. Por eso la grada se desesperó cuando Isi ganó la línea de fondo y centró con tanta violencia que ahí no hubo bota que aprovechase la jugada. Fue la segunda llegada de los ourensanos, al cuarto de hora, después de un cabezazo arriba de Hugo para golpear un servicio de Alfredo.

Con el paso de los minutos se fue inclinando el campo hacia la puerta de Pato Guillén. El Choco había rondado el gol pronto, pero Corzo se lo sacó de la bota a Palmás cuando iba a empalar. Al filo del minuto 20, el dominio pontevedrés empezaba a ser machacón, con Xian llegando por la izquierda más veces de las deseables.

El 0-1 empezó a significar la tragedia. Porque fue una falta más cercana al medio campo que al área. Cuesta entender la comodidad con la que llegó el remate. Entró entonces la UD Ourense en una disyuntiva, me voy a por el empate o aguanto el 0-1 y espero a la segunda parte. Ni lo uno ni lo otro, otra falta igual supuso el 0-2.

La única posibilidad tras el descanso era hacer un gol, encender a la grada y buscar un imposible. Currás metió en el campo a Josu y Joni, quitó a un central, Vieytes, y a Presas. Volvió a defensa de cuatro. Con la efervescencia que produce la vuelta de vestuarios, Hugo mandó un pelotazo cerca del poste, pero tuvieron que pasar veinte minutos para que llegase otro disparo, de Isi, igualmente cruzado.

La segunda parte fue un tormento para los futbolistas ourensanos, que perseguían una pelota que perdían inmediatamente cuando la recuperaban. Querían hacer gol, con lo que buscaban el pase directo.

El tercero

El Choco no recordaba unos minutos más plácidos, les bastaba con simplemente mirar como su rival iba metiendo la cabeza en el foso. 'Balón, balón' gritaba el banquillo pontevedrés, gol, gol querría cantar el ourensano. Con el partido roto llegó la carrera sin obstáculos de Nacho, que no flaqueó ante Pato.

El mismo día que Iker Casillas daba el susto al mundo del fútbol, la UD Ourense reventaba. Pero puede resucitar, que esto es fútbol.