"Somos la cenicienta de los play off"

Gonzalo García se confesó "cansado" después del partido, cansado pero a la vez "muy contento y muy orgulloso del equipo. No ha sido un partido brillante, ha sido poco vistoso, pero hemos cumplido el guión fijado, se trataba de desgastarlos. Por eso hemos puesto un ritmo muy alto".

Relató que "hemos empezado muy nerviosos, aunque hemos sabido controlarlo pese a que hemos llegado a estar 13 abajo. Hemos cogido 16 rebotes de ataque".

Melilla será el rival de los ourensanos. Melilla, donde despedirá el Río Ourense Termal la temporada regular. El entrenador bilbaíno del COB aseguró que "es una de las cuatro mejores plantillas de la competición, vamos a trabajar para ganar allí el próximo partido. Está hecho para ascender, con una plantilla larga y con gente con experiencia".

Llegado este punto, García de Vitoria quiso hacer hincapié en que "nosotros y casi seguro que Valladolid vamos a ser las cenicientas de los play off, los invitados al baile", a la vez que no escondió su preocupación por la escasa aportación de Rozitis en los últimos partidos. "No está bien, ha bajado sus números, puede ser por el dolor que tiene en la espalda. Le necesitamos".

Manuel Povea, el entrenador del Araberri, remarcó que "quiero valorar el esfuerzo de los jugadores, si ya eran pocos para afrontar el partido encima se ha lesionado Robinson. Aún así, hemos peleado el partido hasta el final. Sí, se puede decir que hemos llegado hasta donde hemos podido,".