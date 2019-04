Ocho partidos con mucho en juego

Jornada unificada la penúltima de la competición, todos los partidos arrancarán a las nueve. Y salvo el Betis-Castelló, en todos los demás hay algo en juego.

Al margen del Río Ourense Termal-Araberri sobresale especialmente el Palencia-Melilla, los dos con 19 victorias, como los ourensanos. 19 también tiene el Granada, quinto, visitante de un Cáceres que con 9 se está jugando la vida. Con 18 aparece el Valladolid, ahora mismo el equipo que cierra el play off, claro favorito ante un Lleida que se va a quedar cerca pero no va a entrar. En esa misma pelea está Huesca, 18 victorias, décimo, visitante de un Coruña que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, muy por debajo de las expectativas marcadas a principio de temporada. No debe quedar en el olvido el Palma-Oviedo, cuarto contra tercero, 20 victorias contra 21, pero los baleares vienen como un avión.

Eso por arriba, porque por abajo todavía hay mucho que cortar. Quedan dos plazas, el que mejor lo tiene es el Canoe, 11 victorias, que en teoría no debe rascar nada en Bilbao, segundo clasificado. Con nueve triunfos están Cáceres, Barcelona B y Prat. Dicho queda que los extremeños afrontan un partido sin vuelta atrás ante el Granada, en tanto los dos conjuntos barceloneses se enfrentan entre sí.

El Río Ourense Termal, ahora desbancado de la quinta posición, la última que da ventaja de campo en los play off, podrá volver a ella si derrota al Araberri y el Granada sale derrotado de Cáceres.