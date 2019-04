Velle y Bande se resisten a caer

Los otros conjuntos ourensanos pelean por objetivos mucho menos gratificantes que el Barbadás. Condenado ya el Antela, Velle y Bande se están jugando los garbanzos. Tanto uno como otro están fuera de los puestos de descenso, pero los arrastres los mandan a Primera autonómica.

El que peor lo tiene es el Velle, cuarto por la cola con 36 puntos, los mismos que el Amanecer, que le antecede en la tabla. Con todo, lo peor para los de Rivo no es la situación en la tabla, si no la dinámica, tres derrotas consecutivas. No gana el Velle desde que derrotase 2-1 al Atios. Desde entonces, 3-0 en Areas, 1-2 contra el Valladares y 2-0 en la última salida, al campo de Bande.

Mejores sensaciones ofrece el conjunto de Luis Silva, decimoquinto con 39 puntos. Tiene a Mondariz y Marcón Atlético cuatro por encima, seis el Valladares. El subidón del 6-2 sobre el Grove en el partido aplazado se une a las victorias sobre el Bande y el Antela, tres consecutivas para dejar atrás una nefasta de ocho derrotas seguidas.