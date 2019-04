Barbadás, no pensar más allá

El Barbadás prepara la visita a Areas con lo justo, lastrado por las bajas por lesión y sanción. Allí se jugarán los ourensanos una de las últimas balas en el propósito de dar caza al segundo, el Estradense. Seis puntos separan a uno y otro, con un enfrentamiento directo en Os Carrís justo una semana más tarde. "No tiene sentido pensar más allá del partido de Areas", adelanta Manel Vázquez, el entrenador de los azulones. "No nos queda otra que intentar sacar nuestros partidos, otra cosa no está en nuestras manos. Nos queda un último esfuerzo y a por él vamos", remarca el técnico.

El Barbadás afronta las cinco últimas jornadas distanciado en seis puntos del segundo clasificado, el Estradense. Prácticamente inaccesible está el primero, el Pontellas, diez puntos por encima de los ourensanos. El traspiés en Os Carrís contra el Juvenil dejó por el camino buena parte de las opciones de los azulones. Espera ahora el Cultural Areas, décimo clasificado.

"El empate contra el Juvenil fue un resultado justo, el hecho de estar con uno más no es algo determinante en un campo como el nuestro. Es verdad que nos pusimos por delante, pero nos faltó frescura. El Juvenil es muy buen equipo, la presión de tener que ganar hizo que el equipo reculase en los últimos minutos. Y lo pagamos", recuerda Manel Vázquez, el entrenador.

"Estamos más lejos del segundo que hace tres semanas, es cierto, no nos queda otra que intentar sacar los partidos, otra cosa no está en nuestras manos. Las lesiones, las sanciones, nos están pasando factura. Desde que no podemos contar con Soares no hemos vuelto a ganar, hemos hecho dos goles en tres partidos. Toño ha recaído... Aitor y Nespereira llevan tiempo fuera... En una plantilla corta como la nuestra son cosas que se terminan pagando", relata el entrenador, que contra el Cultural Areas tampoco podrá contar con los sancionados Torres y Roberto. "Somos lo que somos", subraya.

"En esta situación sólo podemos pensar en hacer un buen partido en Areas, lo que hagan los rivales no nos debe ocupar. Recuperar gente y sumar los máximos puntos posibles, ésa es la única intención", recalca Vázquez.

La próxima jornada, Pontellas, Estradense y Barbadás se van a enfrentar a equipos de mitad de tabla, ¿más fácil? "Cualquiera te puede dar un susto. Ya adelanto que el Estradense no lo va a tener sencillo contra el Juvenil, lo que sí es verdad es que tiene más fondo de armario que nosotros. Y nosotros menos aún en Areas, partía como favorito, era un recién descendido. Sabemos que va a ser complicado, pero aquí nadie va a tirar la toalla", responde.

"Una vez que juguemos en Areas nos viene luego el Estradense, tenemos después dos salidas seguidas (Valladares y Vilalonga). El problema es ir a remolque, no es una buena situación. A priori, las cuentas siempre te salen, das por hecho que por jugar en casa vas a ganar. Pero claro que sería importante ganar en Areas para al menos recibir al Estradense manteniendo las distancias", refiere Vázquez, que insiste en "pensar sólo en Areas".

"Cogimos al equipo en una situación difícil y se puede decir que seguimos la línea prevista. Como nos pusimos a un punto se disparó la euforia, pero no era algo real. La plantilla se ha quedado justa,,estamos entrenando con catorce o quince jugadores. Queda un último esfuerzo y a por él vamos", termina el entrenador del Barbadás, consciente que las promociones de ascenso "van a tener poco premio" por los arrastres de Tercera división.