De perseguido a perseguidor

El Jueves Santo significó un antes y un después en el caminar de la UD Ourense por la competición. Los de Currás, que acabaron la jornada 25, el último fin de semana de febrero, terceros, con siete puntos de ventaja sobre el Barco, diez sobre el Alondras y 13 sobre Choco y Arosa, han pasado ahora, mediado abril, de perseguidos a perseguidores. Todos excepto los arousanos han sobrepasado a los rojillos, ahora séptimos. En el horizonte, el sábado, una visita al penúltimo, el Boiro, una salida en teoría propicia para ganar pero también lo era el colista, descolgado, en la anterior y regresaron con la cara larga.

Marzo y lo que llevamos de abril ha significado una lenta agonía. La ventaja de la UD Ourense fue recortándose con el paso de los partidos, es lo que tiene perder. Ayudó que los rivales también tropezaban, pero todo tiene un límite. Ese límite fue el jueves, derrota ante un rival directo y ahora sí victoria también del Alondras, ahora cuarto con dos puntos de ventaja sobre el primero que se queda sin el premio de pelear por el ascenso. El ciclista que marchaba escapado a comienzo de puerto se fue quedando, el pelotón le fue comiendo la diferencia. Hasta que le engulló. Si sirve para limpiar las cabezas bienvenido sea.

Lo que falta

Cinco partidos restan y el Arosa es el único que no tiene enfrentamientos directos. Claro que también es el que más oscuro lo tiene, octavo. Aunque tampoco es que haya muchos. Si metemos en el pelotón al Ourense CF, noveno con 49 puntos, seis por detrás del cuarto puesto, el primero no lo encontramos la próxima jornada, si no que hay que ir a la 35, ya en mayo. Y son dos, UD Ourense-Choco y Alondras-Ourense CF; nada que rascar tampoco en la 36 pero sí en la 37, el último, un Barco-Choco.

Las opciones de la UD Ourense pasan en gran medida por el partido del sábado en Boiro. Los coruñeses, que vienen de comerse cinco goles en Ferrol, son penúltimos con 28 puntos. Ocho le separan a falta de quince del quinto por la cola, un Laracha que ya está descendido por culpa del Fabril, que no ha podido con la Segunda B. Los blanquiazules visitarán O Couto la penúltima jornada, un partido en teoría en el bote ante un equipo ya resignado a su mala suerte. Claro que esos puntos contra el Laracha también los dará por hechos el Arosa, que lo recibirá en la jornada 35.

Antes de eso, la próxima, el Barco recibirá al Porriño, el Choco al Ferrol, el Arosa jugará en Carballiño, el Alondras en Somozas y el Ourense CF será local ante el Céltiga.

Tercero menos batido

La racha de derrotas que no parece acabarse nunca ha tenido un damnificado colateral, el guardameta uruguayo Pato Guillén. Dominador con puño de hierro de la clasificación al portero menos batido durante gran parte de la competición, los catorce goles encajados desde que el Silva inició la serie ganando 0-2 en O Couto le han relegado al tercer puesto con 31 recibidos, ahora por detrás de los porteros de Ferrol, 30, y del Ourense CF, 23.

La UD Ourense ha hecho un mal negocio abonándose al 2-1. Los tres últimos partidos ése ha sido el resultado de sus partidos, en Carballo, Porriño y en casa contra el Barco. Tres goles que no han reportado puntos. Sí supusieron tres las victorias, ya lejanas, sobre el Racing Vilalbés y el Somozas, en las jornadas 19 y 21, los únicos 2-1 victoriosos. Claro que lo primero es el Boiro, el sábado a las cinco y media.