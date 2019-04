Gonzalo García: "Un partido raro"

Un partido raro. Así definió Gonzalo García la derrota encajada contra el Palencia, la tercera consecutiva en el Paco Paz. "Ha sido un partido raro, pero raro en el gol, no en el juego. No hemos anotado muchas canastas que parecían fáciles. Antes del partido llevábamos el cuarto mejor porcentaje en triples y hoy (por ayer) hemos hecho 1 de 20. Pero esto es el baloncesto, le acabo de decir a los jugadores que cuando trabajas y te esfuerzas no hay nada que reprocharte. Tenemos que aprender que cuando las cosas no salen en ataque no tienes que perder concentración atrás".

Añadió el entrenador del COB que "Palencia ha defendido bien, nos ha obligado a hacer tiros cansados. Aun así, hemos tenido la última bola para empatar. Ahora tenemos que pensar ya en el Araberri (el viernes), queremos un triunfo que dedicarle a los aficionados, siempre valoran el esfuerzo de los jugadores, nos ha empujado muchísimo. Mucho ojo con este partido, con que el rival ya esté descendido, porque derrotas de ésas son las que te coronan".

"La falta de acierto genera ansiedad, que se traduce en prisas. Más que un problema de piernas es de toma de decisiones", finalizó García de Vitoria.