"La exigencia es muy alta y sí, vamos justos"

El Fernando Currás más claro, sin rodeos, sin paños calientes, sin topicazos. "El partido resume el momento en el que estamos, nos hemos ido ganando al descanso después de un primer tiempo igualado, la expulsión en el segundo nos ha complicado las cosas y el Barco ha ganado bien, les felicitamos".

"La cuesta ha estado empinada desde el día cero, la exigencia es muy alta y es verdad que vamos muy justos. Todos estamos cometiendo errores, igual es que las expectativas no eran reales", añadió el entrenador de la UD Ourense, que remarcó acto seguido que "ahora vamos a descansar, que falta nos hace, vamos a desconectar y a seguir. Pero que no nos den por muertos".

"Habrá gente que se sienta decepcionada, yo soy el máximo responsable, acepto las críticas pero también estoy orgulloso de este equipo. Toca levantar la cabeza, el club lleva un buen camino pero a veces no llegamos a las pretensiones que se han generado. Es verdad, ahora estamos fuera del play off, pero esto no se ha acabado", relató Currás.

Ante la pregunta de si no llegan al final demasiado exprimidos, el entrenador contestó que "no es un discurso victimista, está claro que hemos tenido que ir a tope todos los minutos, lo que nos ha llevado a tener una cifra de puntos importante. Pero somos cabezones, queda temporada todavía, no nos vamos a dejar ir".

"A todos nos gustaría hacer más cosas, igual no somos tan buenos como la gente espera. Me voy fastidiado, se nos han ido tres puntos contra un rival directo", recalcó el técnico ourensano.

"A veces cansa repetir el mismo discurso, pero en el vestuario no nos confundimos. No es momento de intentar vender algo porque no te lo van a comprar, tú gana y luego ya veremos. Estoy para dar explicaciones, pero no tengo la sensación de deberle nada a nadie", finalizó Currás.